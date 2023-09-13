وزير الرياضة يهنئ منتخب كرة الطائرة على التتويج بكأس الأمم الإفريقية

بعث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برسالة تهنئة للاتحاد المصري للكرة الطائرة وأفراد منتخب مصر عقب تحقيق كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الجزائر في المباراة النهائية.

وحقق منتخب مصر للكرة الطائرة، الفوز على الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية.

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أشرف صبحي: مصر عادت إلى الريادة الأفريقية

وقال أشرف صبحي، في تصريحات له بعد المباراة: "مصر عادت إلى الريادة الإفريقية وهذا بفضل القيادة السياسية الواعدة واهتمامها بالرياضة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة على كافة المستويات والأصعدة خاصةً فيما يتعلق بالشأن الإفريقي".

وأكد “صبحي” أن حصد لقب كأس أمم أفريقيا للكرة الطائرة، هو إنجاز كبير لمنتخب مصر وتعزيز مكانة الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة مستمرة في تقديم الدعم المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنيًا لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، إلى جانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وتابع: "سعيد بالتتويج والإنجاز الكبير ونسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الرياضية الدولية وبخاصة في بطولة العالم القادمة والتأهل لأوليمبياد باريس، وأتمنى أن يكون الفوز بالبطولة حافزًا لتعزيز رياضة الكرة الطائرة في مصر والاهتمام بها".

وأتم تصريحاته: "وزارة الشباب والرياضة دامًا ما تقدر الأبطال الرياضيين والإنجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، ودائمًا ما تثق الوزارة في قدرة هؤلاء الأبطال على تحدي الصعب واعتلاء منصات التتويج وذلك من أجل استكمال الإنجازات التي التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية".