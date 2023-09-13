الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب كرة الطائرة على التتويج بكأس الأمم الإفريقية

أشرف صبحي
أشرف صبحي

بعث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برسالة تهنئة للاتحاد المصري للكرة الطائرة وأفراد منتخب مصر عقب تحقيق كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الجزائر في المباراة النهائية.

وحقق منتخب مصر للكرة الطائرة، الفوز على الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية.

اقرأ أيضا.. مصر بطل إفريقيا للكرة الطائرة بالفوز على الجزائر "3-1"

أشرف صبحي: مصر عادت إلى الريادة الأفريقية

وقال أشرف صبحي، في تصريحات له بعد المباراة: "مصر عادت إلى الريادة الإفريقية وهذا بفضل القيادة السياسية الواعدة واهتمامها بالرياضة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة على كافة المستويات والأصعدة خاصةً فيما يتعلق بالشأن الإفريقي".

وأكد “صبحي” أن حصد لقب كأس أمم أفريقيا للكرة الطائرة، هو إنجاز كبير لمنتخب مصر وتعزيز مكانة الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة مستمرة في تقديم الدعم المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنيًا لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، إلى جانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وتابع: "سعيد بالتتويج والإنجاز الكبير ونسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الرياضية الدولية وبخاصة في بطولة العالم القادمة والتأهل لأوليمبياد باريس، وأتمنى أن يكون الفوز بالبطولة حافزًا لتعزيز رياضة الكرة الطائرة في مصر والاهتمام بها". 

وأتم تصريحاته: "وزارة الشباب والرياضة دامًا ما تقدر الأبطال الرياضيين والإنجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، ودائمًا ما تثق الوزارة في قدرة هؤلاء الأبطال على تحدي الصعب واعتلاء منصات التتويج وذلك من أجل استكمال الإنجازات التي  التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية".

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد الكرة الطائرة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة أشرف صبحي وزير الشباب

مواد متعلقة

مصر بطل إفريقيا للكرة الطائرة بالفوز على الجزائر "3-1"

منتخب مصر للكرة الطائرة يسعى لتصحيح الأوضاع أمام كينيا في دور الـ16 لبطولة إفريقيا

حضور جماهيرى لمؤازرة منتخب الكرة الطائرة أمام بوروندى في افتتاح البطولة الإفريقية

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة: هناك تضارب فى أرقام الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال بـ"ليبيا"

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

مواطن سكندرى: مصر أصبحت ملجأ الأشقاء وقت الأزمات (فيديو)

كيف أسقطت الداخلية ثلاجة الموز الأثرية في سوهاج؟

6 طعنات تكتب نهاية الحياة الزوجية.. تفاصيل قتل سيدة لزوجها بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟