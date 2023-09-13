تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالقطامية

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية شقة سيدة والشروع في قتلها لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة شقة سيدة بالقاهرة الجديدة

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم جريمة سرقة شقة المجنى عليها والتسلسل بعد علمهم بامتلاكها كمية من المصوغات الذهبية وتسللوا للشقة من نافذة المطبخ الخلفية، وبعد الانتهاء من سرقة وأثناء محاولتهم الهروب شعرت بهم المجنى عليها وتعدوا عليها بآلة حادة ولاذوا بالفرار.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من سيدة تتهم عاطلين بسرقة مصوغاتها الذهبية على يد شخصين وشرعوا فى قتلها وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل المتهمين بقتل شخص وسرقة سيارته بالجيزة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص وسرقة سيارته، بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 22 أكتوبر المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 18416 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر.

كشف أمر الاحالة أن المتهمين "ح.أ"، وشقيقه "حسين" وأبناء عمومهما، "وائل .ع"، "ع . ع"، وصديقهم "سعيد" في يوم 22 يوليو 2017 قتلوا عمداً المجني عليه "س . ش" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا إلي حيث تواجده وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

أضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري ألا وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهر في وجهه الأسلحة النارية، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء علي السيارة.

أضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستخدم على السلاح النارى.