الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرئيس الإنسان".. أحمد موسى يوجّه رسالة لأهالى الضحايا المصريين فى ليبيا

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لأهالي الضحايا المصريين جراء العاصفة دانيال في  ليبيا، قائلًا: "إن الدولة المصرية ستتكفل بعلاج كل المصابين المصريين العائدين من ليبيا، كما أنها ستتكفل بكل الأسر التي فقدت عائلها". 

تكليف من الرئيس لوزيرة التضامن 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تكليفًا واضحًا، لوزيرة التضامن بالتحرك لمساعدة أسر ضحايا ليبيا التي فقدت العائل الوحيد لها، معقبًا: "عندكم رئيس إنسان قبل أن يكون رئيسًا للجمهورية، وهو المواطن عبدالفتاح السيسي الذي يشعر بكم، ويعرف جيدًا ما يعنيه أن العائل الوحيد للأسرة يتوفاه الله سبحانه وتعالى". 

وأشار إلى أن هناك أبًا لابن توفاه الله سبحانه وتعالى في ليبيا، ويمتلك 5 أولاد، منهم اثنان يعانيان من الضمور، وقد تم توجيه نداء لعلاج هؤلاء الأبناء. 

إعصار ليبيا ضحايا إعصار ليبيا أحمد موسى برنامج على مسؤوليتي وزارة التضامن

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