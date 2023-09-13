الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الليبى: أكثر من 10 آلاف مفقود جرّاء العاصفة "دانيال"

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

رصد توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، لتطورات الأحداث في ليبيا وآخر مستجدات إعصار دانيال.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، إن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود يتم البحث عنهم حاليًا تحت الأنقاض وفي مياه البحر المتوسط، موضحًا أن فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة دانيال.

وأضاف أن ليبيا شهدت كارثة طبيعية كبيرة، موضحًا أن هناك مدنًا وقرى منكوبة بالكامل والحياة متوقفة فيها وهناك مفقودون في البحر.

وأشار إلى أن هناك جثثًا خرجت في مناطق متفرقة على طول الساحل الليبي، لافتًا إلى أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في بعض المناطق.

ووجه الشكر والتقدير إلى مصر على دعمها لليبيا والمساهمة في مواجهة آثار العاصفة دانيال، مشيرًا إلى وصول فرق إنقاذ من مصر وغيرها من الدول للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن المصاب جلل ولا بد من تكاتف الجهود لإتمام عملية إنقاذ المفقود.

دانيال الهلال الأحمر في بنغازي الحياة اليوم

مواد متعلقة

خبير مناخى: 2023 بداية حرب الطبيعة على الإنسان

كاتب صحفى: مصر دائمًا لها دور فعال ومُشرف فى دعم الدول العربية

"بعد العاصفة دانيال".. كاتب صحفى: مصر دائمًا تحزن لأى حزن عربى

السيسى لأطقم الإنقاذ: لا بد أن نكون مستعدين للأقدار التى يكتبها الله

"المروءة والشهامة".. هند الضاوى: هذا "العنوان الأبرز" لجهود مصر فى دعم الأشقاء

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

كاتب صحفى: دور محورى لمصر فى دعم الأشقاء بـ ليبيا

عماد الدين حسين: دور مصر فى إرسال المساعدات للدول العربية "طبيعى"

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

تصادم 3 سيارات نقل.. تكدس مرورى بطريق الإسكندرية الزراعى فى قويسنا

أحد أبناء مطروح: تعرفت على جثمان ابن عمى من صفحات ليبية والوضع هناك كارثى

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

طبيب: الوضع فى درنة كارثى.. وابحث عن خالتي وابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟