الهلال الأحمر الليبى: أكثر من 10 آلاف مفقود جرّاء العاصفة "دانيال"

رصد توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، لتطورات الأحداث في ليبيا وآخر مستجدات إعصار دانيال.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، إن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود يتم البحث عنهم حاليًا تحت الأنقاض وفي مياه البحر المتوسط، موضحًا أن فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة دانيال.

وأضاف أن ليبيا شهدت كارثة طبيعية كبيرة، موضحًا أن هناك مدنًا وقرى منكوبة بالكامل والحياة متوقفة فيها وهناك مفقودون في البحر.

وأشار إلى أن هناك جثثًا خرجت في مناطق متفرقة على طول الساحل الليبي، لافتًا إلى أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في بعض المناطق.

ووجه الشكر والتقدير إلى مصر على دعمها لليبيا والمساهمة في مواجهة آثار العاصفة دانيال، مشيرًا إلى وصول فرق إنقاذ من مصر وغيرها من الدول للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن المصاب جلل ولا بد من تكاتف الجهود لإتمام عملية إنقاذ المفقود.