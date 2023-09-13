الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| كيف يتصرف الإنسان في البلاء والمصيبة؟.. هاني تمام يجيب (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

 

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن المتضرر من الكوارث الطبيعية يجب عليه أن يتحلى بالصبر في البلاء والمصيبة،، لأن الصبر على وجه الخصوص من أعلى درجات العبودية لله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الكوارث الطبيعية سواء الزلزال أو حتى المطر الشديد ينسب لله سبحانه وتعالى، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ".

 

وأضاف تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن أي مصيبة فى كون الله سبحانه وتعالى ، سواء زلزال أو فيضان أو إعصار أو فقد أحد لعزيز، يعمل إيه لازم يعرف إن ربنا قدر هذا قبل أن يخلقنا، وهذا أمر خاضع لله فى علم أزلى".
 
وتابع، لما أى مصيبة تحدث أوعى الإنسان يحزن أو يسخط أو حتى يتضايق، لأن كل تلك الأمور التي تحدث في الدنيا للخلق جميعا ما هي إلا  مقادير الله، سبحانه وتعالى، حتى اللى هيأتي لك أوعى تفرح به، لازم تكون عارف إن كل شىء عن الله بقدر"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ".
 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

 

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

الصبر برنامج البيت قناة الناس البلاء والمصيبة درجة العبودية لله تعالى

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