الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب المراهنات.. إيقاف مدافع نوتنجهام الإنجليزى هارى توفولو لـ5 أشهر

هاري توفولو
هاري توفولو

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إيقاف هاري توفولو، مدافع فريق نوتنجهام فورست لمدة 5 أشهر بسبب اتهامه بالشروع في عمليات المراهنات على مباريات الدوري الانجليزي.

ونشر الاتحاد الانجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله إيقاف هاري توفولو لمدة حتى نهاية الموسم المقبل بسبب اتهامه بالشروع في عمليات المراهنات.

وأفاد الاتحاد الانجليزي بتغريم اللاعب 20.956.22 ألف جنيه إسترليني بسبب سوء السلوك وعلاقته بالمراهنات.

واعترف اللاعب أنه خرق القاعدة E1 (b)  من قواعد الاتحاد الانجليزي 375 مرة في الفترة بين 22 يناير 2014 و18 مارس 2017.

وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبة اللاعب بعد جلسة استماع له، وأشار البيان إلى أن اللجنة ستنشر أسباب قراراتها في الوقت المناسب.


وسبق أن قرر الاتحاد الانجليزي منع إيفان توني، مهاجم فريق برينتفورد من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 8 أشهر، بعد قيامه بالمراهنة 232 مرة خلال السنوات الأربع الماضية.

وراهن توني 13 مرة على خسارة فريقه في 7 مباريات، كما راهن على تسجيله أهداف 15 مرة في 9 مباريات مختلفة، وراهن في 29 مباراة شارك فيها.

كما وقع الاتحاد الانجليزي غرامة 50 ألف جنيه استرليني على إيفان توني مع تحذيره من أي خروقات سلوكية لقوانين المنافسة بالاتحاد.

هاري توفولو، صاحب الـ28 عامًا بدأ مسيرته في صيف 2013 ضمن صفوف شباب نادي نورويتش سيتي وانتقل للعديد من الأندية من بينها بيتربوروه، كما لعب لنادي سكونثورب يونايتد ودونكستار وميلوال ولينكولن سيتي وهيدرسفيلد قبل أن يستقر ضمن صفوف نادي نوتنجهام فورست في صيف 2022.

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