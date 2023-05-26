راهن 232 مرة.. الاتحاد الإنجليزي يكشف أسباب إيقاف توني 8 أشهر

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن أسباب إيقاف إيفان توني مهاجم برينتفورد، عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 8 أشهر، لتورطه في المراهنات.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن منع توني من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، لمدة 8 أشهر، بسبب خرقه قوانين المراهنات 232 مرة خلال السنوات الأربع الماضية.

الاتحاد الإنجليزي نشر الحالات التي تدين مهاجم برينتفورد فيها، بخصوص المراهنات.

وبحسب الاتحاد الإنجليزي، فإن توني راهن 13 مرة على خسارة فريقه في 7 مباريات، كما أنه راهن 15 مرة على تسجيله أهدافًا في 9 مباريات مختلفة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن توني راهن في العموم 232 مرة، 126 منهم في مباريات يحق له المشاركة فيها، و29 مباراة شارك فيها بالفعل.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أن عقوبة الإيقاف لمدة 8 أشهر تُعد مخففة، وكان سيطبق عليه عقوبة أكبر، لولا اعتراف اللاعب بما قام به.

يُذكر أن توني هو ثالث هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا.

وواجه توني تهمة سوء السلوك والمشاركة في المراهنات على نتائج المباريات، ما يعد خرقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتكابه 262 تهمة متعلقة بالمراهنات.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي، في بيان اتهامه لتوني بأنه خرق قوانين المراهنة 232 مرة خلال 4 سنوات ماضية، وهو ما يخالف القانون الذي يفرض على لاعبي كرة القدم عدم المشاركة في المراهنات على المباريات أو التشجيع بشكل مباشر أو غير مباشر.

الاتحاد الانجليزي وقع أيضًا غرامة قدرها 50 ألف جنيه استرليني على اللاعب مع تحذيره من أي خروقات سلوكية لقوانين المنافسة بالاتحاد.

إيفان توني بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نورثهامبتون وبعد صعوده للفريق الأول في صيف 2013 بعامين انتقل لفريق نيوكاسل يونايتد، وخاض منذ ذلك الحين عدد من الانتقالات على سبيل الإعارة، قبل أن يستقر في فريق بيتيربورو في صيف عام 2018، وقضى معهم موسمين قبل الانتقال لبرينتفورد في صيف 2020.

ولعب توني 35 مباراة مع برينتفورد خلال الموسم الجاري، وسجل 21 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.