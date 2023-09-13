الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث التخطيط يشارك بورقة بحثية حول استخدام الحسابات الحكومية فى إدارة الأزمات

د.محمد العقبي
د.محمد العقبي

شارك د. محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثانية عشرة بإمارة الشارقة ببحث حول دور استخدام الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية علي منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الأزمات الإعلامية المختلفة.

◘ حسابات المصريين على منصات التواصل

واستعرض العقبي، خلال جلسة عقدتها منصة "باحثون"، الذراع البحثي للمنتدى الدولي للاتصال الحكومى أهم ملامح التواجد المصري علي منصات التواصل الاجتماعي حيث وصل عدد حسابات المصريين إلى نحو 180 مليون حساب على جميع المنصات يملكها نحو 50 مليون مواطن.

كما استعرض "متحدث التخطيط" عدد من الحسابات الحكومية على وسائط التواصل من خلال تحليل مضمون لحسابات 10 وزارات بالحكومة المصرية واجراء مقابلات متعمقه مع المسئولين الإعلاميين في هذه الوزارات حول استخدام المنصات المختلفة في التعامل مع الأزمات وأهم الاستيراتيجيات المستخدمة في التعامل مع الأزمات.

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◘ حسابات المؤسسات الحكوميّة على وسائط التواصل

واظهرت نتائج البحث زيادة  الدور الذي تلعبة حسابات المؤسسات الحكومية علي منصات التواصل الاجتماعى في إدارة الازمات الإعلامية، وأنها أصبحت أكثر ملاءمة للتعامل مع الأزمات المستحدثة والرد علي الشائعات، كما أظهرت النتائج أن تطبيقي الفيسبوك وتويتر هما الأكثر استخدامًا في التعامل مع الأزمات المختلفة من خلال الوزارات المختلفة، كما أظهرت النتائج ضرورة التكامل ببن الرسائل الصادرة عن المؤسسات الحكومية عبر الوسائل التقليدية وتلك المنشورة علي منصات التواصل الاجتماعي.

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◘ تكريم محمد العقبي

كما كرّم القائمون على المنتدي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مساهماته البحثية ضمن أهم المشاركين في المنتدي من الرموز الإعلامية والباحثين من أكثر من 10 دول حول العالم في مجال العمل الإعلامي المؤسسي. 

الدكتور محمد العقبي وزارة التخطيط المنتدي الدولي للاتصال الحكوم الحسابات الرسمية إمارة الشارقة

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