الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإغاثة الليبية": نحتاج لفرق متخصصة لسرعة إنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا

اعصار ليبيا
اعصار ليبيا

قال محمد سعيد الورفلي، الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، إن ليبيا تحتاج إلى فرق متخصصة في مجال الإنقاذ بآليات ومعدات متطورة للمساعدة في سرعة إنقاذ المصابين والعالقين وانتشال جثث الضحايا.

متحدث الهيئة الليبية للإغاثة يحذر من كارثة وبائية

وأضاف الورفلي خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نحتاج إلى انتشال الجثث بسرعة حتى لا تنتقل الكارثة من طبيعية مناخية إلى وبائية، حيث قد يسبب تحلل الجثث ذلك".

وشدد على أن مساندة ليبيا بفرق إنقاذ متخصصة أمر ضروري جدًا لسرعة إنجاز هذه المهام الخاصة بالإنقاذ وانتشال الجثث وإسعاف المصابين، مشيرًا إلى أهمية توفير مراكز إيواء للنازحين.

كما أشار الورفلي إلى أهمية إعادة إعمار مدينة درنة من حيث البنية التحتية وإقامة سدود حديثة على الأودية الرئيسية التي تتجه نحو مدينة درنة.

وتابع: "ليبيا الآن في حاجة للمساعدة بمستلزمات طبية ومستشفيات متنقلة لتقديم الخدمات للناجين والنازحين، وهذا ما تحتاجه ليبيا في الوقت الحالي".

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