الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة.. ضبط مطعم سرق علامة تجارية بدمياط الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت مديرية التموين بدمياط، بالتنسيق مع قسم شرطة دمياط الجديدة حملة لضبط مطعم بدائرة دمياط الجديدة قام بسرقة العلامة التجارية لسلسلة مطاعم شهيرة.

تم تحرير محضر لإحدى المطاعم تحت الإنشاء بمجمع مطاعم سافانا بدمياط الجديدة بتهمة سرقة العلامة التجارية الخاصة بمطاعم باب الحارة المعروفة بدمياط والقاهرة والمسجلة تحت رقم ٠٣٧٧٦٢٠ بوزارة التموين والتجارة المصرية، وتم تحرير المحضر بعد أن تم التأكد التام من وجود العلامة التجارية داخل موقع المطعم السارق للعلامة،متمثلة في يافطة كلادينج كما موضح صورتها.

إثبات المخالفة وتحرير محضر شرطي بها

بناءً عليه، تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وقامت بإثبات الحالة وتحرير محضر بقسم دمياط الجديدة.

وثبت أن مجموعة مطاعم باب الحارة الوحيدين في مصر والشرق الأوسط الذي يحق لهم استخدام تلك العلامة التجارية بواقع القانون المصري وغير مسموح  لاي شخص أو مؤسسة تجارية تستخدم علامتهم التجارية بأي هدف كان بدون وجه حق.

تم تحرير محضر تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأعلنت د.منال عوض محافظ دمياط تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز والمرور والتفتيش على المصانع والمحال والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ.

تم القيام بحملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بقرية الرياض مركز كفر البطيخ فى وجود محمد عبد السلام نائب القرى والهيئة المصرية لسلامة الغذاء والأزمات وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحة والتموين والطب البيطري ورخص المحال والبيئة بمدينة كفر البطيخ في دمياط. 

تموين دمياط محافظة دمياط منال عوض تموين دمياط الجديده شرطة دمياط الجديدة

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

استقرار اقتصاد واستثمارات واعدة.. مصر تحقق نجاحاً استثنائياً فى حقل ظهر

هزة أرضية ارتدادية تضرب المغرب

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

الرئيس السيسى يوجّه بفتح الطرق والمعابر لتيسير حركة الليبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟