لأول مرة.. ضبط مطعم سرق علامة تجارية بدمياط الجديدة

شنت مديرية التموين بدمياط، بالتنسيق مع قسم شرطة دمياط الجديدة حملة لضبط مطعم بدائرة دمياط الجديدة قام بسرقة العلامة التجارية لسلسلة مطاعم شهيرة.

تم تحرير محضر لإحدى المطاعم تحت الإنشاء بمجمع مطاعم سافانا بدمياط الجديدة بتهمة سرقة العلامة التجارية الخاصة بمطاعم باب الحارة المعروفة بدمياط والقاهرة والمسجلة تحت رقم ٠٣٧٧٦٢٠ بوزارة التموين والتجارة المصرية، وتم تحرير المحضر بعد أن تم التأكد التام من وجود العلامة التجارية داخل موقع المطعم السارق للعلامة،متمثلة في يافطة كلادينج كما موضح صورتها.

إثبات المخالفة وتحرير محضر شرطي بها

بناءً عليه، تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وقامت بإثبات الحالة وتحرير محضر بقسم دمياط الجديدة.

وثبت أن مجموعة مطاعم باب الحارة الوحيدين في مصر والشرق الأوسط الذي يحق لهم استخدام تلك العلامة التجارية بواقع القانون المصري وغير مسموح لاي شخص أو مؤسسة تجارية تستخدم علامتهم التجارية بأي هدف كان بدون وجه حق.

تم تحرير محضر تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأعلنت د.منال عوض محافظ دمياط تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز والمرور والتفتيش على المصانع والمحال والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ.

تم القيام بحملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بقرية الرياض مركز كفر البطيخ فى وجود محمد عبد السلام نائب القرى والهيئة المصرية لسلامة الغذاء والأزمات وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحة والتموين والطب البيطري ورخص المحال والبيئة بمدينة كفر البطيخ في دمياط.