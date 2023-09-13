الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل شاب في منشية الصدر

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين خلال مشاجرة بمنطقة منشية الصدر التي تسببت في مقتل الشاب بلال أسامة، وإصابة اثنين آخرين؛ بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين.

واستدعت جهات التحقيق المتهم بقتل الشاب بلال، ويدعى "محمد.م"، 28 سنة، وأنكر ما نسب إليه من استعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم “أسامة.ا"، "محمد. م"، "ندى. ح"، بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر.

أنكر المتهم جناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه بلال أسامة عمدًا، وطعنه طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض، والتي أودت بحياته، وفقًا لما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، وحال تواجد المتهمين "عبداللطيف.ا"، و"رضا.س"، بمسرح الجريمة للشد من أزره لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وقال المتهم بقتل الشاب بلال في اعترافاته: "اللّي حصل إن أنا أمي اشترت شقة في عمارة جنب الكنيسة، وأنا كنت مسافر في السعودية لأني أنا شغال سواق هناك، واشترت شقة من حوالي سبع سنين، وحصل مشكلة بينها وبين محمد، من شهرين بدأت تبني المساحة بتاعتها فحصل خلافات، عشان هو مش عايزها تبني، ولما هي مسمعتش كلامه كسر الطوب والحاجة اللي لسة معمولة وأمي راحت القسم وعملتله محضر، وأخد "محمد.س" حكم بأربعة أشهر حبس".

محكمة جنايات شمال القاهرة ة المنعقدة بالعباسية محاكمة المتهمين غرفة عمليات النجدة خلافات

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