الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس يوحنا المعمدان

المعمدان
المعمدان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس يوحنا المعمدان.

وفي هذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس السابق، والنبي العظيم يوحنا المعمدان ابن زكريا الكاهن ، على يد هيرودس الملك لما بكته النبي يوحنا من أجل هيروديا زوجة أخيه فيلبس آلتي اتخذها له زوجه. 

وقال له: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك ، فقبض على القديس ودفعه إلى السجن . ومع ذلك فقد كان يهابه فلما اتفق عيد ميلاد هيرودس صنع وليمة لأكابر مملكته ومقدمي الجليل . وحضرت ابنة أخيه . فرقصت في الوسط.. فأعجبت الملك.. فوعدها أن يعطيها كل ما تسأله ، ولو إلى نصف المملكة . فخرجت إلى أمها . فقالت لها أمها : اطلبي رأس يوحنا المعمدان على طبق . فلما سمع الملك ذلك حزن . ولأجل المتكئين معه لم يرد أن يردها . فأرسل لوقته وقطع رأس يوحنا ، وأعطاه للصبية ، فأعطته لأمها.

وكان قلق عظيم في ذلك اليوم وتبدل فرحهم حزنا، وقيل أن الرأس المقدس قد طار من بين أيديهم ،وهو يصرخ في الجو قائلا: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، وقيل أن الرأس الآن بأعمال حمص.. أما الجسد المقدس، فقد حمله تلاميذه ووضعوه في قبر إلى أيام أثناسيوس البطريرك حيث أراد الرب إظهاره.

ملاحظة طقسية على المناسبة

ونشر السنكسار الكنسي أيضًا، ملاحظة طقسية عن المناسبة، إذ قال إنه يقال لحن أوران إن شوشو بعد قراءة السيرة من السنكسار، ويعمل تمجيد خاص بيوحنا المعمدان

كلمات لحن أوران إنشوشو وترجمتها

وتقول كلمات لحن أوران إنشوشو باللغة القبطية: "أوران إنشوشو بي بيكران أوبي سينجينيس إن إممانوئيل إنثوك أونشتي خين ني إثؤواب تيرو يوأنس بي ريف تي اومس .. وتعني هذه الكلمات باللغة العربية: اسم فخر هو اسمك يا نسيب عمانوئيل. انت عظيم في جميع القديسين يا يوحنا المعمدان.

القبطية الأرثوذكسية استشهاد القديس يوحنا المعمدان المعمدان ملاحظة طقسية كلمات لحن أوران إنشوشو وترجمتها أوران إنشوشو السنكسار السنكسار الكنسي

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