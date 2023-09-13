تقرير: حارس إنتر السابق هاندانوفيتش يقترب من اعتزال الكرة

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن السلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي قريب من اعتزال الكرة.

وقالت صحيفة “II Giornale”، إن هاندانوفيتش أراد الاستمرار في لعب كرة القدم لكن بعد تركه الإنتر لكن جميع العروض التي وصلته غير مرضية لذلك قرر اعتزال لعب كرة القدم والعيش في ميلانو والتعاون مع إنتر.

وكان إنتر الإيطالي أعلن عن رحيل هاندانوفيتش، حارس مرمى الفريق، عقب نهاية عقده بشكل رسمي.

رحيل هاندانوفيتش عقب 11 موسمًا قضاها ضمن صفوف النادي

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن خلاله عن رحيل هاندانوفيتش عقب 11 موسمًا قضاها ضمن صفوف النادي.

وانضم هاندانوفيتش لصفوف نادي إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي.

وأشاد بيان النادي بأداء هاندانوفيتش في الفترة التي قضاها ضمن صفوف النادي منذ انضمامه للنيراتزوري، مشيرًا إلى أن هاندانوفيتش خاض مسيرة غير عادية مع النادي.

ووجه النادي الشكر والتحية من جميع المشجعين والعاملين في النادي إلى هاندانوفيتش.

وبدأ هاندانوفيتش مسيرته ضمن صفوف شباب دومزالي السلوفيني، وانتقل للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2003، ثم رحل عن النادي في صفقة انتقال حر لنادي أودينيزي في الصيف التالي، ثم أُعير لنادي تريفيسو الإيطالي في صيف 2015 وعاد بعد 6 أشهر ثم أعير للاتسيو في شتاء 2006 لمدة 6 أشهر وعاد للنادي ثم أعير لنادي ريمي الإيطالي في صيف 2006 لمدة عام وعاد لأودينيزي وقضى 5 مواسم مع النادي قبل الانتقال لنادي إنتر.