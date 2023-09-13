الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع تصريف مياه الأمطار من شوارع العريش

شوشة يتابع صرف الأمطار
شوشة يتابع صرف الأمطار

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار بعدد من شوارع وميادين مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد المحافظ أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية تقوم بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط وتصريف المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة على مستوي المحافظة، عن طريق سيارات شفط المياه.

وأشاد شوشة بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع.

استمرار رفع درجة الاستعداد 

وأعلن محافظ شمال سيناء عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

 وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تعرضت صباح اليوم لظروف جوية غير مستقرة وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من مدن المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة.

وفي سياق أخر، كان اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، قد استقبل لجنة من وزارة الشباب والرياضة خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد عدد من المنشئات الرياضية ومراكز الشباب، في حضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة.

وتضم اللجنة كلا من اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عمرو حداد مساعد الوزير، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة والمراسم، جيهان عزت مدير عام ريادة الأعمال والمشروعات، نانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية.

محافظ شمال سيناء شمال سيناء سيناء شفط تصريف مياه الأمطار العريش

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