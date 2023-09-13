الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بأسيوط: الدولة تهتم بتطوير التعليم لمواكبة سوق العمل

الدكتور سامح محمد
الدكتور سامح محمد مصطفي

قال الدكتور سامح محمد مصطفى، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، إن الدولة أعدت خططًا لتطوير التعليم العالي خاصة في الرؤية المستقبلية للدولة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان هناك توجه بالاهتمام بتطوير العملية التعليمية وحصل منها التعليم التكنولوجية على النصيب الأكبر في هذا الاهتمام، وهذا من أجل تلبية المتطلبات واحتياجات سوق العمل سواء داخليًا أو خارجيًا.

وأضاف وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن التعليم التكنولوجي نال اهتمامًا كبيرًا من الدولة لأهميته العلمية والعملية، وتم من خلال هذه الرؤية إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية لتخريج طلبة مؤهلين لسوق عمل مميز فني وتكنولوجي.

وأوضح الدكتور سامح محمد: "إننا نهتم بالناحية العملية أكثر من الناحية النظرية، حيث نقوم بتدريب الطالب بنسبة 60% على الناحية العملية و40% على الناحية النظرية؛ لأن التدريب العملي مهم لإنتاج خرّيج مميز يستطيع أن يتعامل فنيًَا مع سوق العمل خاصة، وأننا نرتكز دائمًا على طلاب خريجي التعليم الثانوي والفني بهدف تأهيلهم على التعامل التكنولوجي".

 

وكيل تكنولوجيا الصناعة والطاقة: الرؤية المستقبلية للدولة تهدف للتأثير الإيجابي على الطلاب

وأشار وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إلى أن هذه الرؤية المستقبلية تهدف إلى التأثير الإيجابي على الطلاب سواء في الحالة الاجتماعية أو الثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى الجانب الصناعي للدولة وهذا يلبي جزءًا من رؤية الدولة 2030.

وأوضح الدكتور سامح، أن الجامعات التكنولوجية لديها برامج مميزة تخدم رؤية الدولة في مختلفات متعددة وتهدف الجامعة إلى التوسع في الشراكات الخارجية وخاصة المصانع المختلفة، حتى يتم تدريب الطلاب حتى يكون لديه رؤية مستقبلية لمدى احتياجات سوق العمل حتى يتم توفير خريج متفهم لاحتياجات السوق، ولديه رؤية لهذه الاحتياجات حتى يستطيع أن ينتج.

وأكد وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أننا في اللوائح المنظمة للجامعة نسعى إلى تنفيذ شراكات مختلفة، وهذا من أجل استحداث برامج جديدة تستطيع أن تواكب سوق العمل الخارجي للقطاعين العام والخاص، بحيث يكون الجانب النظري والعملي يلبي كامل احتياجات سوق العمل الحالية.

وأشار الدكتور سامح، إلى أن كل المؤشرات تدل على نجاح هذه التجربة خاصة الاهتمام الكبير الذي تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمثل هذه التجارب الهادفة لتنمية وتطوير الطلاب وتقديم البرامج المتميزة في هذه الجامعات.

الدكتور سامح محمد مصطفي وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية تطوير العملية التعليمية التعليم التكنولوجية

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