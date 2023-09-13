الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال إعادة محاكمة متهم فى "أحداث مسجد الفتح"

محكمة
محكمة

تواصل  الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع  محاكم بدر، غدا الخميس، إعادة إجراءات محاكمة المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حمـاد عـبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

كانت المحكمة عاقبت في وقت سابق متهما واحدا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15عاما، كما عاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 5 سنوات ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن لمدة 5 سنوات.

الاتهامات المسندة للمتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 أسباب الحكم السابق على المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

كانت المحكمة أودعت حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا على المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم، وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة آلاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية، وعلي إثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا، ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل، فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب أبطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.

الدائرة الثانية ارهاب إعادة إجراءات محاكمة قسم شرطة الازبكية المستشار محمد حماد عبد الهادي أحداث مسجد الفتح

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