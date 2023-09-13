الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: الدور المصري الداعم للأشقاء شهد طفرة في عهد الرئيس السيسي

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد الجالي

قال الكاتب الصحفي، محمد الجالي، إن علاقات مصر بالأشقاء العرب دائمًا قوية، ولا تتأسس يومًا على حسابات المصالح والمكاسب والأرباح، وإنما تأسست على الإيمان بهذه العلاقات التاريخية، والتي يجعل المواطن المصري يفخر بعروبته.

وأضاف الجالي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن العلاقات العربية والدور المصري الداعم للأشقاء شهد طفرة في الجوانب الإنسانية وما يتعلق بالكوارث الطبيعية، ودائمًا ما يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أمن واستقرار البلدان العربية يصب في صالح الأمن القومي المصري. 

محمد الجالي: مصر تدعم الجميع وقت الأزمات 

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، بتسيير جسر جوي وبحري لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للدول العربية خاصة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية في كلا من المغرب وليبيا، والمعدات والإمكانيات للوقوف بجانبهم، يؤكد معني التضامن العربي. 

الكاتب الصحفى علاقات مصر العلاقات التاريخية العلاقات العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي المساعدات الاغاثية ليبيا

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