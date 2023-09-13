الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بـ 30 دار عرض مصري..

تفاصيل العرض الأول لـ A Haunting in Venice بطولة أمير المصري

A Haunting in Venice
A Haunting in Venice"

استقبلت دور العرض السبنمائية مساء اليوم الأربعاء، فيلم النجم أمير المصري "A Haunting in Venice" والمقرر عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية و دور العرض العالمي بعد غدٍ الجمعة  15 سبتمبر.

ويعرض الفيلم في 30 دارًا للعرض المصرية وهو عدد كبير من القاعات التي تستقبل فيلما أجنبيا خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات عالية.

أماكن عرض فيلم "A Haunting in Venice"


يعرض فيلم A Haunting in Venice العالمي لأمير المصري في عدة قاعات منها “سينما آيماكس وبوينت 90 وجراند الغردقة وجلاكسي المعادي وجالاكسي المنيل ووصن سيتي وبريمير أمريكانا وسينما أركان وسينما الزمالك ووداندي مول ووبورتو كايرو وسانستيفانو وسينما المشهد وسينما أربيلاوسينما فوكس ووججولف سيتي”.

يعد فيلم "A Haunting in Venice" استكمال لرحلة تحويل عدد من روايات الروائية البريطانية، أجاثا كريستي لأعمال سينمائية خلال السنوات الماضية مأخوذ عن رواية  "Hallowe'en Party" عام 1969  و تم تغيير مكان أحداث الرواية من إنجلترا إلى فينيسيا في إيطاليا.

و تدور أحداث الفيلم حول واقعة قتل غامضة تحدث في فينيسيا عقب الحرب العالمية الثانية و التي تستدعي عودة المحقق "هيركيول" بعد تقاعده في محاولة لتجميع خيوط القضية ومعرفة القاتل الحقيقي.

أبطال فيلم  Haunting in Venice A"

و يشارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم هوليوود على رأسهم الممثل والمخرج البريطاني كينيث برانا و الذي يعود مرة أخرى بشخصية المحقق الشهير "هيركيول بوارو".

و يعد  فيلم “A Haunting in Venice”  المشاركة الأولى للنجمة الماليزية الحائزة على جائزة الأوسكار، ميشيل يو بفيلم سينمائي مقتبس من روايات أجاثا كريستي.

و هو أول دور للممثلة الأمريكية تينا فاي ليس كوميديًا وقد  تم تصوير الفيلم بالكامل في فينيسيا وحرص مخرج الفيلم على عدم استخدام المؤثرات البصرية وتصوير بالعديد من المواقع الحية.

و الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام أجاثا كريستي و العمل ينتمي لنوعية أفلام الجريمة و الغموض والرعب و تصنيفه "PG- 13".8

و الفيلم إنتاج مشترك بين شركتي "20th Century Fox" و"Kinberg Genre".9

و الفيلم مدته ساعة و 43 دقيقة و سيتم عرضه بتقنية الـ "IMAX". 

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