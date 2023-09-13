الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 20 طن دقيق مجهولة المصدر ضمن 205 محاضر تموينية بالمنوفية

دقيق
دقيق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عدة حملات مفاجئة خلال، اليوم الأربعاء، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأسفرت عن تحرير 205 محاضر تموينية تنوعت بين 100 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و105 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي. 

ضبط 20 طن دقيق و5 أطنان سكر مجهولة المصدر بالمنوفية 

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة بمركز السادات لحيازته 5 أطنان سكر و20 طن دقيق فاخر و500 كجم زيوت نخيل مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر آخر ضد صاحب محل لتجارة الأدخنة بشارع السنترال بمدينة منوف لعرضه وبيعه سجائر بدون مستندات دالة على مصدرها.

ويجري ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية جهودهم المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وذلك على الأرقام 2174037 -2174039)، بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

وعلى صعيد آخر، كان قد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة منافذ ومعارض بيع السلع، كما تم افتتاح منافذ ومعارض "كلنا واحد" بجميع أنحاء المحافظة لبيع السلع واللحوم ومستلزمات البيت المصري بأسعار مخفضة. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تحرير محاضر تموينية منافذ بيع السلع ضبط 20طن دقيق مجهول المصدر

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