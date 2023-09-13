الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات.. كيف واجهت مطروح عاصفة دانيال؟

مطروح
مطروح

كشف الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادات المحافظة لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال، مؤكدًا أن الإجراءات بدأت منذ يوم الأحد، حيث تلقينا التحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية وغرفة عمليات المحافظة مساء يوم السبت 9 سبتمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، أنه تم البدء برفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات اعتبارًا من صباح الأحد، موضحًا أنه تم نشر المعدات في الأماكن المختلفة على مستوى محافظة مطروح بدءًا من السلوم حتى العلمين.

أمطار خفيفة في السلوم 

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه من المعلوم لدى الشركة بأماكن تجمع مياه الأمطار سواء على الطرق أو داخل المدن، بدايةً من يوم الأحد، لافتًا إلى أن العاصفة بدأت تصل يوم الإثنين إلى حدود السلوم وسيوة وبراني، وكانت أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح محملة بالأتربة.

وتابع: "مدينتي السلوم وبراني بدأت فيها الأمطار الواحدة ظهرًا، وكانت بين خفيفة لمتوسطة ولم تشهد أي تجمعات للمياه، بينما بدأت في مدينتي مطروح والنجيلة من الساعة 3 عصرًا إلى 6 مساءً وكانت خفيفة لمتوسطة وحدث تجمع للمياه في بعض المناطق وتم التعامل معها من خلال المعدات ولم يحدث أية مشكلات".

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