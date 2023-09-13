مسؤول جهاز العبور يوجه باتخاذ الاستعدادات القصوى لمجابهة أزمات التغيرات المناخية

وجه المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور ، برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمجابهة أزمات التغيرات المناخية على مدار الـ٢٤ ساعة في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وذلك وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار بكثافة.

وشدد المهندس أحمد رشاد في تصريحات له اليوم، على ضرورة الانتشار السريع للأفراد والمعدات والتأهب التام في حالة هطول أمطار غزيرة للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وكافة أحياء المدينة.

رفع حالة الطوارئ لمجابهة أزمات الطقس والتغيرات المناخية في العبور

وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه تم عمل اصطفاف مفاجئ لكافة المعدات للتأكد من عمل الصيانات اللازمة لها وجاهزيتها علما بأن المعدات تشمل سيارات كسح _سيارات شفط _سيارات شفط بنافوري _ سيارات مجهزة للسيول سيارات طوارئ مزودة بطلمبات متنقلة _لوادر _حفارات.

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وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة عمل التجهيزات اللازمة للانتشار السريع للأفراد والمعدات واستمرارية صيانة روافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول أمطار غزيرة للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة والحفاظ على المخزون الاستيراتيجي للسولار، وتم التأكد من عمل الصيانة اللازمة للمعدات والالتزام بالأماكن المقررة للتمركز والقدرة على الانتشار السريع في أقل وقت ممكن للسيطرة على أي تجمعات لمياه الأمطار.

مسئولو جهاز العبور يتابعون محطة الرافع لمجابهة التغيرات المناخية

وأجرى رئيس جهاز العبور، جولة تفقدية يرافقه نواب رئيس الجهاز المهندس جمال فهمي نائب رئيس الجهاز، والمهندس السيد آمين نائب رئيس الجهاز واللواء أسامة عبد العليم مدير إدارة الأمن ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، لمتابعة أعمال إحلال وتجديد محطة رافع صرف صحي رقم 6 والتي تشمل رفع كفاءة كافة الأعمال الكهروميكانيكية وتوريد عدد3 وحدة طلمبه كامله بالمحرك وباديء الحركه.

وتابع المهندس أحمد رشاد الجولة بتفقد خطي تدعيم الصرف قطر 225 مم وذلك للتأكد من جاهزيته والذي تم إنشاءه لتخفيف الضغط على خط الصرف الصحي بداية من مسجد التيسير بالحي السادس وحتى الربط على خط الـ1000مم والذي تم تنفيذه لتدعيم خط الصرف قطر 1800مم والمنتهي ربطه بمحطة رافع صرف رقم 6.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور، على ضرورة تنفيذ عمليات التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف وبلاعات الأمطار وعمل الصيانات اللازمة للبلاعات الموجودة بصفة دورية لاستيعاب كميات الأمطار والسيول المتوقعة.

وأهاب جهاز المدينة المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة وفي حالة وجود أي بلاغات أو شكاوى يرجى التواصل مع الخط الموحد 15100 لتلقي الشكاوى بغرفة الطوارئ على مدار الـ ٢٤ ساعة.