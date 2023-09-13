الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كوريا الجنوبية تعلن إطلاق جارتها الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى

صاروخين باليستيين
صاروخين باليستيين

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

سقوط صاروخ كوريا الشمالية

ولم تصدر أي تفاصيل حول حجم الصاروخ أو مداه حتى الآن، لكن بعد حوالي 5 دقائق من التحذير من الإطلاق، أفاد خفر السواحل الياباني بسقوط الصاروخ.

فيما أدان الجيش الكوري الجنوبي بشدة إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق الصواريخ الباليستية.

روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي كوريا الجنوبية اليابان كوريا الشمالية

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