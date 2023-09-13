أحمد طه: حق المواطن في التمتع بصحة جيدة وحياة كريمة على رأس أولويات القيادة السياسية

بدعوة من منظمة الصحة العالمية، توجه بالأمس الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف للمشاركة بالمؤتمر الدولي ليوم سلامة المريض ٢٠٢٣، تحت عنوان: "مشاركة المرضى من أجل سلامة المريض"، والذي تستمر فعالياته على مدار يومي ١٢- ١٣ سبتمبر بحضور نخبة من خبراء الجودة على مستوى العالم وبمشاركة ٥٠ دولة.

وصرح الدكتور أحمد طه، بأن مشاركة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية "جهار" GAHAR بالمؤتمر الدولي هذا العام إنما يأتي انطلاقا من دورها الأساسي في ضمان جودة الخدمة الصحية و"أمن" و"سلامة" المريض من خلال إصدار أدلة معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) ومراقبة استدامة تطبيقها بالمنشآت الطبية المعتمدة، خاصة وأن شعار المؤتمر هذا العام هو "إعلاء صوت المرضى" وهو ما يتطابق مع جوهر معايير "جهار" التي تضع "سلامة المريض" كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية.

تعزيز السلامة والأمان في جميع مراحل الخدمة الصحية

وأكد على أهمية التوعية العالمية بإشراك المريض من أجل تعزيز السلامة والأمان في جميع مراحل الخدمة الصحية التي يتلقاها مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر تركز على مفهوم "سلامة المريض" من منظور المرضى أنفسهم لكونهم الطرف الأساسي الذي يقع في المعاناة نتيجة للرعاية الصحية غير الآمنة من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يعتبر منصة لراسمي السياسات، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجالي الصحة والرعاية، ومنظمات المرضى، والمجتمع المدني، وغيرها من الجهات من أصحاب المصلحة، وتبادل خبراتهم ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة لإشراك المرضى والأسر في السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية الآمنة.

سلامة المرضى ترتبط بشكل كبير بسلامة مقدم الخدمة

وخلال مشاركته بالجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: "خطوات تنفيذية نحو إشراك المريض وأسرته: إجراءات البلدان والشركاء، وخدمات الرعاية الصحية" والتي أدارها ليام دونالدسون، أكد الدكتور أحمد طه أن سلامة المرضى ترتبط بشكل كبير بسلامة مقدم الخدمة، وسلامة المنشأة، وكذلك سلامة البيئة الصحية وهي حقائق أساسية تجعل تحقيق سلامة المرضى عملية متكاملة تحتاج إلى جهود العديد من الفرق وأصحاب المصلحة.

ولفت طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وهي المنظمة المسؤولة عن ضمان جودة نظام الرعاية الصحية في مصر، تعي تماما أن التثقيف الصحي للمريض وأسرته يقع على نفس قدر الأهمية لتثقيف مقدمي الرعاية الصحية، وهو ما انعكس في خطتها الاستراتيجية والمبادرات التي تتبناها حيث تتطلب المشاركة الآمنة للمريض في اتخاذ القرار بشأن خطة الرعاية الصحية التي يتلقاها تتطلب توفير التعليم والمعلومات لكل مستويات المرضى.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد طه على هامش فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، مباحثات مشتركة مع نيلام دينجرا، رئيس وحدة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، حول المبادرات المصرية لتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب لقاءات مع عدد من مسئولي المنظمات الدولية بهدف تعزيز التعاون المشترك وعلى رأسهم: رونالد لاڤاتر، رئيس الاتحاد الدولي للمستشفيات، ود.چوناثان برلين، الرئيس التنفيذي للجنة المشتركة الدولية (JCI)، ود. هيلين هوجيس، المدير التنفيذي لمؤسسة (تعليم أمان المرضي) بلندن - المملكة المتحدة.

جدير بالذكر ان المؤتمر شارك به شخصيات مصرية وعربية من بينها: د. نجوى متولي، عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، ود. علي عسيري، مدير مركز أمان المرضي بالسعودية ود. أحمد المنظري مدير المكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.