"الأرصاد" تكشف مدى تأثير إعصار دانيال على البلاد لليوم الثالث

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أنحاء الجمهورية، ومدى تأثير إعصار دانيال على البلاد لليوم الثالث.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن اليوم سيتلاشى تمامًا المنخفض ويتجه للمناطق الشرقية للبلاد، لافتة إلى أن البلاد ستشهد اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية.

استمرار سقوط الأمطار

وأضافت: "هناك استمرار فرص لسقوط أمطار في بعض المناطق، بين الخفيفة والمتوسطة غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية، إذ من المتوقع أن تكون متوسطة في بعض محافظات شمال البلاد، وخفيفة في بعض محافظات الوجه البحري".

وتابعت غانم: "الأمطار قد تمتد إلى بعض مناطق من محافظة القاهرة الكبرى، ولكنها غير مؤثرة على كل الأنشطة اليومية"، مشيرة إلى أن نشاط رياح بسرعة 30:35كم/الساعة، وهي رياح شمالية ستساعد على تلطيف الأجواء والشعور بدرجات حرارة أقل.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، زوال الأتربة تمامًا من جميع أنحاء الجمهورية، موضحة أن حالة الطقس اليوم حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، لتصل العظمى إلى 33 درجة مئوية.