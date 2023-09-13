الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم مطروح: الموافقة على استقبال ملفات المتخلفين عن التقديم للمرحلة الثانوية ورقيًا

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم، وافق على مقترح تعليم مطروح بالسماح للطلاب الذين تخلفوا عن التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانوية (عام / فني) بالتقدم ورقيًا وتبعًا للتوزيع الجغرافي والتنسيق الخاص بكل إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أن تلك الموافقة جاءت حرصًا من محافظ مطروح على استكمال الطلاب مسيرتهم التعليمية وإتاحة الفرصة لهم.

إعداد الطلاب

وأوضح أن تعليم مطروح تقدم بمذكرة عرض توضيحية لقائد الإقليم تضمن دراسة واقعية لإعداد الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم الإلكتروني وذلك بناءً على رغبات وطلبات أولياء الأمور وعدم وجود نقاط لوجستية لدعم أبناء مطروح ووجود مشاكل بشبكة الإنترنت في كثير من مناطق المحافظة مترامية الأطراف.

تذليل العقبات

وقدّم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير إلى محافظ مطروح لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية وحرصه المستمر على تذليل العقبات التي تواجه منظومة العمل بالقطاع التعليمي.

تنسيق التعليم الثانوي

وفي وقتٍ سابق، اعتمد محافظ مطروح، تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024، "المرحلة الثالثة والأخيرة" على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى  بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة. 

 وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم النزول  بالحد الأدنى لمجموع الالتحاق بالثانوي العام بإدارة العلمين من 175 درجة إلى 170 درجة، وسيوة من 194 درجة إلى 190 درجة، وإدارة الضبعة من 175 درجة إلى 170 درجة، والسلوم من 160 درجة إلى 157 درجة.

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