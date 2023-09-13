الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية تصف قرار ضم الاتحاد الأفريقى إلى مجموعة العشرين بـ"التاريخى"

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار ضم الاتحاد الأفريقي إلى قائمة الأعضاء الدائمين لمجموعة العشرين بأنه "تاريخي".

وقالت الخارجية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية: "منعنا معا محاولات الغرب من أوكرنة عمل مجموعة العشرين، وتم التأكيد على كثرة النزاعات المسلحة في الكوكب والدعوة لتسويتها عن طريق الحوار والجهود الدبلوماسية على أساس أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت الخارجية إلى أن روسيا "أكدت خلال القمة نيتها أن تواصل ضمان توريدات الأغذية والأسمدة وموارد الطاقة، وزيادة التعاون الاقتصادي مع الشركاء من دول الأغلبية في العالم، وخصوصا من المجموعة الاقتصادية الأوراسية و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون و"آسيان".

وذكرت الخارجية أن أعضاء مجموعة العشرين تمكنوا من تبني الإعلان الختامي للقمة بالإجماع، والذي تناول الاتفاقات حول طيف واسع من القضايا، بما في ذلك قضايا الأغذية والمناخ والطاقة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية والتحول الرقمي والسياسات في مجال الاقتصاد الكلي".

وأضافت أنه "من المنجزات الأكثر أهمية طرح المهام المحددة لمصلحة دول الجنوب العالمي. وهي تتعلق بزيادة وزن الدول النامية في إدارة الاقتصاد العالمي وضرورة تنفيذ التزامات الدول المتطورة بشأن تمويل الجهود الدولية في مجال المناخ بحجم 100 مليار دولار سنويا".

وأكدت الخارجية أن موسكو ستواصل تعاونها الوثيق مع الهند التي تترأس المجموعة، في سياق تنفيذ خطط نيودلهي لعقد اجتماع إضافي لزعماء العشرين عبر الفيديو في نوفمبر المقبل.

الخارجية الروسية مجموعة العشرين قائمة الأعضاء الدائمين النزاعات المسلحة الطاقة

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