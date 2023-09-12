الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

زيارات سياحية وندوات تثقيفية لطلاب مدرسة "الإمام الطيب" بمعسكر الإسكندرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

زار طلاب «مدرسة الإمام الطيب»، اليوم الثلاثاء، قلعة قايتباي في مدينة الإسكندرية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بجو عروس البحر المتوسط، أثناء تفقدهم معالم القلعة من أسوار داخلية وخارجية والبرج الرئيسي والمسجد الأثري وصهريج القلعة والسراديب الساحلية.

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وتضمن برنامج المعسكر الصيفي اليوم إقامة ندوة للطلاب بهدف تعزيز الوعي حول سلبيات وإيجابيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت الندوة بعنوان «أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب» حاضر فيها د.محمد مهنى البحراوي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر.

يذكر أن أولى فعاليات الفوج الأول من المعسكر الصيفي قد انطلقت يوم السبت الموافق ٩ من سبتمبر للطلاب المتميزين والمتفوقين بمدرسة الإمام الطيب؛ لحفظ القرآن الكريم وتجويده إلى مدينة البعوث بالعصافرة بمدينة الإسكندرية، بناءً على موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على إطلاق خمسة أفواج لمكافأة 250 طالبًا من طلاب مدرسة الإمام الطيب، تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم، ومداومتهم في تلقي العلم بمعاهدهم وكلياتهم التي يدرسون بها بجانب مدرسة الإمام الطيب.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين الإسكندرية مدرسة الإمام الطيب الطلاب الوافدين والأجانب قلعة قايتباي المعسكر الصيفي

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