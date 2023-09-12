ختام فعاليات المرحلة الأولى من برنامج استقبال الطلاب الجدد بالأزهر

اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من برنامج استقبال الطلاب الوافدين الجدد، الذي نظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

ويهدف برنامج استقبال الطلاب الوافدين الجدد، الذي نظمه بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إلى تهيئة الطالب الجديد للعام الدراسي، حيث قام مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بعمل برنامج تضمن في مرحلته الأولى عقد محاضرات علمية عن معالم المنهج الأزهري، وعن هيئة كبار العلماء وأهم شيوخ الأزهر، وعن تاريخ الأزهر وجامعته وأهم قطاعاته.

زيارات ميدانية ولقاءات مع قيادات الجامع الأزهر والجامعة

وستتضمن المرحلة الثانية من برنامج استقبال الطلاب الوافدين الجدد، الذي ينظمه بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، زيارات ميدانية ولقاءات مع قيادات الجامع الأزهر والجامعة، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وقطاع المعاهد الأزهرية.



تنظيم حفل استقبال للطلاب الوافدين بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تعليم تطوير الوافدين والأجانب، في وقت سابق، عن اعتزام المركز لتنظيم حفل استقبال للطلاب الوافدين بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد المقرر بدايته في 30 سبتمبر 2023م.

وبدأ البرنامج الذي عقد في مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٣، ومدته 10 أيام، خمسة أيام محاضرات تثقيفية بمركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، وخمسة أيام أخرى زيارات ميدانية لقطاعات الأزهر وجامعته، ولقاءات مع قيادات الأزهر، حيث يأتي تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في العمل على الاهتمام بالطلاب الوافدين والعناية بهم.

وتضمن البرنامج محاضرات علمية عن تاريخ الأزهر وحاضره ومراحل تطور التعليم به، والتعريف بأهم قطاعات الأزهر، وهيئاته، ومراكزه، وكيف يستفيد منها الطالب الوافد (المجلس الأعلى للأزهر، جامعة الأزهر، هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، الجامع الأزهر، مدينة البعوث، مركز تطوير تعليم الوافدين).

‏كما يشمل البرنامج محاضرات توضح عقيدة الأزهر المستمدة من أهل السنة والجماعة، ومناهجه الدراسية، والمذاهب المعتبرة فيه.

‏ويختتم البرنامج بزيارات ميدانية لأهم الكليات بالجامعة، ولقاءات فكرية مع قيادات الأزهر.