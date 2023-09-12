الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث لـ "القاهرة الإخبارية": المبعوث الفرنسى جاء للبنان ليدعم مبادرة يرفضها الجميع

لودريان
لودريان

قال جورج شاهين، الباحث السياسي، إنه صُدم اليوم بعد وصول المبعوث الفرنسي لودريان إلى بيروت، وعلق: كنا ننتظر من المبعوث الفرنسي طرح مبادرة حوارية، جاء ليتبنى مبادرة توفيت قبل الإعلان عنها، وقبل أن يجف حبرها انتهت مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني.

وأضاف شاهين خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، أنه إذا جاء موفد الرئيس الفرنسي ليدعم مبادرة أطلقها رئيس مجلس النواب في بيروت، فهذا يعني أن المهمة انتهت قبل أن يبدأ جولته، لافتاً إلى أن محاضر الجلسات التي عقدها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومع قائد الجيش.

انتهاء زيارة لودريان 

وأوضح أن لودريان في الساعات الأولى التي أمضاها في بيروت قال كلامًا واضحًا وصريحًا، بأنه ليس لديه ما يعلنه حتى هذه اللحظة ولن يتكلم ولن يقدم أي اقتراح قبل نهاية الزيارة، حيث إن زيارته ستنتهي بعد غد الخميس بمجموعة من اللقاءات التي لم يكن أحد يتوقعها. 

وأشار إلى أن المبعوث الفرنسي جاء للبنان ليدعم مبادرة مرفوضة من الجميع.

جورج شاهين برنامج ملف اليوم مجلس النواب اللبناني نجيب ميقاتي المبعوث الفرنسي

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