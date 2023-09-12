رئيس مدينة العريش يتابع الأعمال النهائية لرصف محور الفاتح الساحلي

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم، عملية رصف الطبقة الأخيره لمحور الفاتح من كنتاكي مرورا بمنطقة الخلفاء ومقابل محطة المياه نزله قويدر والمحافظة القديمة مرورا بمنطقة آل ياسر حتى كوبري أبوصقل، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمحور الفاتح الساحلي، وفي إطار ذلك تم غلق بعض الشوارع الفرعية احترازيا لسلامة المواطنين وقائدي السيارات من الدخول في موقع العمل وأيضا لسرعة إنجاز العمل مع العلم بأنه سيتم فتح الشوارع تلقائيا بعد انتهاء العمل.

متابعة مستمرة لاستكمال المرافق الخدمية

وكان رئيس مدينة العريش، أكد أنه تم الاتفاق مع الجهات المنفذة والمعنية على الخطة الزمنية للانتهاء من جميع المحاور منذ البداية والجميع ملتزم بذلك، مع إعداد طرق ومسارات بديلة، ودائما في متابعة مستمرة لاستكمال المرافق الخدمية مع إنشاء المحاور حتى لا يتأثر المواطنون بها، مشيرا إلى مسئولية مجلس مدينة العريش في الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وإنهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعا.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق بالمحور الساحلى حيث إنه كان هناك إصرار لفصل مواسير الصرف الصحي عن مياه الأمطار للاستفادة منها في الزراعة وإعادة التصاميم في المنطقة لفصل الصرف الصحى عن مياه الأمطار وهو ما أخذ جزء من الوقت في تنفيذ الأعمال.

وأوضح رئيس المدينة، أن الطريق الساحلي سيكون نقلة حضارية كبيرة لمدينة العريش بثلاث حارات في كل اتجاه بعرض 9 أمتار لكل اتجاه، وجزيرة بالمنتصف بعرض 1.5م، ورصيف على اليمين والشمال عرضه من 2 إلى 3 أمتار، وهناك حارة تهدئة وانتظار لخدمة الشاليهات، وهناك مكتب هندسي كبير قائم على هذا الأمر، ولم نعطِ إشارة البدء للعمل في هذا المحور إلا بعد إعادة تأهيل شارع أسيوط ليكون البديل أثناء العمل بمحور البحر.