الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد الملتقى العربى الأول للإعلام البرلمانى فى المنامة

جانب من فعاليات الملتقى
جانب من فعاليات الملتقى

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية اليوم، أولى فعاليات الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني تحت عنوان "الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات" وذلك خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر الجاري بمملكة البحرين، تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني الراعي الفضي للملتقى. 

 

توفير منصة للنقاش بين القائمين على الاتصال في الإعلام البرلماني وبين البرلمانيين

في كلمته بالافتتاح رحب د. ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، بالحضور، وقال إن الملتقى يهدف إلى توفير منصة لنقاش جاد ومتعمق بين القائمين على الاتصال في الإعلام البرلماني وبين البرلمانيين، والخبراء والإعلاميين، حول التحديات التي يواجها الإعلام البرلماني في بناء الرسالة الإعلامية في العصر الرقمي، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب العربية في مجال الإعلام البرلماني بما يسهم في تعزيز الثقافة السياسية، ونشر الوعي بالممارسة الديمقراطية الصحيحة.

 

خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني

أضاف مدير عام المنظمة أن الملتقى يهدف أيضًا إلى خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني، وتقديم رؤية أكثر وضوحًا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص في تعزيز التفاعل بين المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الإعلامية من جانب، ومع الجمهور العام من جانب آخر، كما أشار إلى اهتمام المنظمة بقطاع الإعلام والتواصل والعلاقات العامة من خلال العديد من البرامج والأنشطة بما في ذلك المؤتمر العربي السنوي للعلام والتواصل والعلاقات العامة.

وألقى كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس مجلس الشورى البحريني، جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، والذي رحب في الكلمة بالحضور الكريم في الملتقى وخص بالشكر الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على منح معالي رئيس مجلس الشورى شرف رعاية هذا الملتقى المهم، الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية الإعلام، لا سيما الإعلام البرلماني، كوسيلة لنقل رؤى المجتمعات والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية، في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ والرقمنة التي فتحت أمامنا آفاقًا جديدة للوصول إلى الجمهور وتقديم المعلومات بطرق مبتكرة وتفاعلية، تبرز أهمية الإعلام البرلماني كوسيلة فعّالة وضرورية لنقل أصوات المجالس البرلمانية إلى الشعوب، بطرق تلبي تواكب التطورات والأدوات والوسائل الإعلامية الحديثة.

من جهته، لفتت الدكتورة رانيا عبدالرازق المنسق العام للملتقى و الأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- إلى مشاركة العديد من  الشخصيات  البارزة المختصة والمؤثرة  في مجال الإعلام البرلماني من مختلف الأقطار العربية بالملتقى– ممن تعرف من خلالهم على أحدث التطورات والمستجدات في مجال الإعلام البرلماني، ونستمع إلى التجارب الملهمة والمبادرات المهمة من مختلف أنحاء الوطن العربي. 

وكذلك الاستفادة من خبراتهم وتطلعاتهم حول دور الإعلام البرلماني في تعزيز الحوار والشفافية داخل المؤسسات البرلمانية، ومن الأفكار والرؤى التي تسهم في النهوض بالإعلام البرلماني إلى مستويات أكثر تميزًا وفاعلية وتأثيرًا. 

 

أبرز المحاور التي يناقشها الملتقى

يتناول الملتقى عدة محاور من أهمها، الإعلام البرلماني.. ثوابت وتحولات الدور والرسالة، الإعلام البرلماني وبناء التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف، الإعلام البرلماني وأدوات الاتصال الرقمية.. الواقع والمستقبل، والإعلام البرلماني ودور الشباب في المشاركة الفعالة.       

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