الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما المطلوب تنفيذه فى قمة المناخ القادمة المُقامة بالإمارات؟

الدكتور صالح بن حمد
الدكتور صالح بن حمد التويجري

قال الدكتور صالح بن حمد التويجري، أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إن المطلوب تنفيذه في قمة المناخ القادمة المقامة بالإمارات كوب 28، أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، وهو أن يكون هناك برنامج واضح بعدد سنوات محددة للانبعاث الصفري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن درجة حرارة الأرض ترتفع، مستوى المحيطات يرتفع، وهناك تهديد من كوارث كبيرة، ممكن أن تدمر مدن أو جزر بالكامل.

تعهد قمة جلاسكو

ولفت إلى أنه كان هناك تعهد  في قمة جلاسكو بالحفاظ على درجة الحرارة، وألا ترتفع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، لأن الارتفاع إلى هذه الدرجة سيكون كارثيًا بشكل عام.

 

وختم بأن من يدفع الثمن هي الدول غير الملوثة، والتي لم تسئ للبيئة، ويجب أن تكون هناك زراعة للغابات، لأنها تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون.  

كوب 27 كوب 28 تغيرات مناخية درجة حرارة الانبعاثات

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

وزير ليبى: وفاة 6000 شخص بسبب العاصفة.. وانهيار السدود يعيق وصول فرق الإنقاذ

قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"الدستور" يحصل على فيديو لحظة ذبح فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟