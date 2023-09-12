ما المطلوب تنفيذه فى قمة المناخ القادمة المُقامة بالإمارات؟

قال الدكتور صالح بن حمد التويجري، أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إن المطلوب تنفيذه في قمة المناخ القادمة المقامة بالإمارات كوب 28، أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، وهو أن يكون هناك برنامج واضح بعدد سنوات محددة للانبعاث الصفري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن درجة حرارة الأرض ترتفع، مستوى المحيطات يرتفع، وهناك تهديد من كوارث كبيرة، ممكن أن تدمر مدن أو جزر بالكامل.

تعهد قمة جلاسكو

ولفت إلى أنه كان هناك تعهد في قمة جلاسكو بالحفاظ على درجة الحرارة، وألا ترتفع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، لأن الارتفاع إلى هذه الدرجة سيكون كارثيًا بشكل عام.

وختم بأن من يدفع الثمن هي الدول غير الملوثة، والتي لم تسئ للبيئة، ويجب أن تكون هناك زراعة للغابات، لأنها تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون.