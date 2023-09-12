الجانب الآخر من بليغ حمدي.. الشاعر الكبير وصاحب الأغنية المدهشة

حكاية كبيرة هى حكاية بليغ حمدي الشاعر الذي كانت أولى كلمات له هي أغنية أنا بعشقك، والتي غنتها المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، وسطرت مبيعات عالية جدا حين طرحت بالأسواق، وأعلنت عن موهبة فنية كبيرة سيكون لها شأن وكانت ميادة الحناوي.

اضطر لأن يكون شاعرا

وفرضت الظروف على بليغ حمدي أن يعيش في الخارج لمدة 5 سنوات، وتنقل ما بين باريس واثينا ولندن، وكان الشعراء يرسلون له كلمات الأغاني التي سيقوم بتلحينها في ذلك الوقت، وكان بليغ يقرأ الكلمات ثم يضرب على العود ليرسل النوتة الموسيقية بعد ذلك لتغنيها الفرقة الماسية بقيادةا لماسيترو أحمد فؤاد حسن، وهنا تعرض بليغ لورطة كبيرة، فهناك في الخارج لا تصله الكلمات بشكل منتظم، ولا يجتمع مع الشعراء ليرى ما عندهم كما كان الحال في مصر، وبالتالي كانت هذه المشطلة تؤرقه، خاصة أن بعض المطربين كلن يترك لبليغ حرية اختيار الكلمات حسبما يرى بذائقته الفنية، ومن هنا ارتاح بليغ للتفكير في كتابة أغاني تخصه، ويلحنها بنفسه، وراح يزيحح الملحن جانبا ليحل الشااعر في جسده ويمسك بورقته وقلمه ويكتب "أنا بعشقك" وهي الأغنية الأسطورية التي ستشدو بها فيما بعد القديرة ميادة الحناوي.

قصة أغنية أنا بعشقك

في كتابه المعنون بـ"حكايات وراء الأغاني" يذكر الشاعر والإعلامي مصطفى الضمراني قصة ولادة أغنية انا بعشقك، يقول:" تشاء الظروف أن يلتقي بليغ مع المطربة ميادة الحناوي، أكثر من مرة وتطلب منه ان يجهز اغنية لها ويختار هو مؤلفها لاقتناعها الكامل بحسن اختياره للكلمات لتغنيها في حفل عام بالقاهرة وتنقله الاذاعة والتلفزيون على الهواء وتكون هذه الأغنية هي بداية انطلاقتها في القاهرة لكل المستمعين على مستوى الوطن العربي واتفق بليغ مع محسن جابر صاحب شركة عالم الفن على غنتاج هذه الأغنية لتكون باكورة اغنيات أخرى يلحنها بليغ حمدي لميادة في المستقبل.

مفاجأة أنا بعشقك

وذهل محسن جابر حين علم أن بليغ هو مؤلف الكلمات نفسها، وحين قرات ميادة الكلمات كادت أن تطير من الفرحة، خصوصًا بعد أن قرا عليها بليع مذهبا من الأغنية وحين انتهى بليغ من المذهب قالت له:"اكمل يا استاذ" واندمج بليغ في الغناء بوجود مسحن جابر وميادة راحت تغني.

أنا بعشقك

أنا كلي لك

أنا عمري لك

يامن ملك روحي بهواه

الأمر لك طول الحياة

الماضي لك

وبكرة لك

وبعده لك

أنا في سهادي وفي منامي بندهك

وبسألك

بتحبني ولا الهوى عمره مازارك

بتحبني

ولا انكتب على القلب نارك

قول ياحبيبي

قول ياملاك

وغنت ميادة أنا بعشقك في حفل عام وحققت نجاحا كبيرا وطرحت في الأسواق وحققت اكبر نسبة مبيعات.

وتمر الأيام ويترك بليغ القاهرة في النصف الثاني من عام 1984 ويحدث اكثر من اتصال بين ميادة الحناوي ومحسن جابر لتجهيز اغنية جديدةيلحنها بليغ بعد النجاح الساحق لأغنية أنا بعشقك، وتتكرر الاتصالات ببليغ مرة في لندن ومرة في باريس وثالثة في اثينا ويلمع بليغ كشاعر كبير بالاضافة لمكانته كملحن كبير وتصر ميادة على ان تكون الأغنية التي يلحنها لها في غربته من تأليفه ايضًا ويسعد بليغ بثقتها فيه كشاعر وبهذا التكليف.

الحب اللي كان

ويقرر بليغ ان تكون اغنية ميادة المقبلة لا تقل عن أنا بعشقك، ولا عن مستوى اللحن والكلمات، ويشحذ ذهنه بقوة ويكنتب الحب اللي كان وتواصل بليغ مع يمادة التي اسعدها الخبر والشطرات الاولى من الكلمات ولم تهدأ لا بعد ان استجاب بليغ لها وتلا عليها مذهب الأغنية وكانت الحب اللي كان.

كان ياما كان

الحب مالي بيتنا

و مدفينا الحنان

زارنا الزمان

سرق منا فرحتنا

والراحة والأمان

حبيبي كان هنا

مالي الدنيا عليﱠ

بالحب والهنا

حبيبي يا أنا

يا أغلى من عنيا

نسيت مين أنا

أنا الحب اللي كان

اللي نسيته أوام

من قبل الأوان

نسيت إسمي كمان

نسيت يا سلام

على غدر الإنسان

ويتم الاتفاق النهائي بين بليغ حمدي ومحسن جابر على ان تكون الأغنية هي أغنية الموسم الجديد، حيث ينتهي بليغ من كتابة النوتة الموسيقية ساتعدادا لبدء البروفات وتمهيدا لتسجيلها في الاستوديو بمصاحبة الفرقة الموسيقية وحين طرحت الأغنية عرف الجميع قيمة بليغ كشاعر كبير وراح سؤال يدور بين المطربين والملحنين والوسط الفني هو لماذا اخفى بليغ عن الجميع موهبته الفطرية كشاعر وككاتب اغنية من الدرجة الأولى.

دهشة الشعراء

اثارت كلمات بليغ حمدي في اغنية انا بعشقك ومن بعدها الحب اللي كان دهشة الكثيرين من شعراء الأغنية المصرية، فبليغ وصل لى قمة من قمم الشعر في كتابته للحب اللي كان وكان واضحا اثر الغربة في نفسه وانها هي التي فجرت شاعريته بهذا الشكل مستفيدا من التجربة والمعاناة، وبحسب قول الشاعر مصطفى الضمراني فغن الشعراء أكدوا أن بليغ لو استمر في كتابة الأغنية بهذا الشكل فسيكون واحدا من كبار شعراء الأغنية في العالم العربي، خاصة وأن بليغ وصل لى القمة في شطرات مثل:

يا حبيبي جيت أنا

ليه في الدنيا ديه

إلا عشان أحبك

عشان يذوب عمري

من جرح غدرك بدري

شمعة ورا شمعة

و تعيش إنت لفرحك

حبيبي فداك أنا

و سنيني اللي جيه

فداك قلبي اللي حبك

إمشي فوق همي

فوق دمعي و غنّي

ولا تنزلش دمعه

ليلة فوق خدك

ويبلغ عشق بليغ مداه وهو يتألم من شدة القسوة والفراق وحب وطنه وفرقة أحبابه.

و آه، آه، آه

من حرقة الآه

داب الحجر

آه، آه، آه

من قلبي جواه

حب اتقتل

وآه على عاشق هوى

من غير أمل

ويتساءل مصطفى الضمراني:"كيف صاغ بليغ هذه التراكيب الكلامية بهذه الحبكة والاحساس المفعم بالمحبة، والتي غنتها ميادة في قمة ابداعها مع عبقرية اللحن الذي صاغه بليغ بتفرد وكان طبيعيا ان تحقق الاغنية مبيعات لم تشهدها اغنية من قبل باستثناء اغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وصدرت منها اكثر من طبعة برغم وجود مؤلفها وملحنها في الغربة.

التفاصيل الكاملة لأزمة الحب اللي كان على مسرح عمان

يحكي الضمراني عن أزمة أغنية الحب اللّي كان:" كنت شاهدا على الازمة عندما كنت مستشارًا إعلاميًا لمصر بسفارة سلطنة عمان، وكانت الفنانة ميادة الحناوي قد حضرت ومعها الموسيقار بليغ حمدي بدعوة من حكومة عمان لاحياء احدي الحفلات، وكانت تربطي صداقة وثيقة ببليغ ولم اتركه خلال وجوده بعمان واجرى بليغ بروفات على الاغنية مع ميادة وقام بتسجيل الأغنية لتغنيها ميادة وخلفها الفرقة الموسيقية بنظام البلاي باك.

يكمل:" وفي ليلة الحفل امتلا المسرح بالجمهور وظهرت ميادة وبليغ والفرقة الموسيقية واندمجت ميادة في الغناء وحدث ما لم يكن متوقعا، توق شريط البلاي باك، وادرك بليغ خطورة الامر وتعامل بذكاء شديد فاشار لميادة بالغناء وطلب من مهندس الصوت الغاء التسجيل وظهر بليغ بحنكته وبراعته كانه يريد اعادة مذهب الأغنية، وغنت ميادة بصوتها الحقيقي وطلب الجمهور الاعادة واستمرت تغني وخرجت ميادة وبليغ والفرق من مطب توقف تسجيل البلاي باك واتهى الحفل في الواحدة.

ويختتم الضمراني:"كنت انا في انتظار بليغ حمدي وقدمت له التحية ولميادة على النجاح الهائل ليأخذني بليغ ويقول لي:" هل شعر الجمهور بخطأ البلاي باك؟"، فقلت له بالطبع لا ويكون بجوارنا بعض الاثدقاء العمانيين وقدموا الشكر لميادة وبليغ وفي اليوم التالي ودعت بليغ حمدي الى لندن.