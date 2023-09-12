في عيد النيروز.. تعرف على أبرز طقوس رأس السنة القبطية وترانيمها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، بعيد النيروز والمعروف برأس السنة القبطية.

وقال كتاب السنكسار الكنسي في هذه المناسبة، إن هذا اليوم هو رأس السنة القبطية المباركة . فلنحفظه يوما مقدسا بكل طهر ونقاوة ، ولنبتعد عن الأعمال المرذولة ، ولنبدأ سيرة جديدة مرضية .

ويقول الرسول بولس: “كل شئ قد تجدد بالمسيح - الأشياء القديمة قد مضت - هوذا أشياء جديدة قد صارت . وكل شئ هو من قبل الله . هذا الذي رضي عنا بالمسيح . وأعطانا خدمة المصالحة”.

وقال أشعياء النبي "روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعتق و للمأسورين بالإطلاق، وقال داود النبي “بارك رأس السنة بصلاحك . تمتلئ بقاعكم دسما. فلنطلب من الرب أن يحفظنا بغير خطية ويساعدنا علي العمل بمرضاته”.

ملاحظات طقسية على العيد:

وأوضح السنكسار أن النيروز كلمة فارسية معناها اليوم الجديد (رأس السنة القبطية للشهداء)، وطقس النيروز يشير الى انه إذا وقع عيد النيروز يوم أحد تقرأ فصول النيروز ثم ترحل قراءات الآحاد الأربعة على آحاد شهر توت الباقية، وتقال الليلويا فاي بىبى ولحن طاي شورى ومرد الابركسيس الخاص بالنيروز كذلك مرد الإنجيل والأسبسمس الآدام والواطس وفى التوزيع تقال مديحة النيروز.

وفي الفترة من 1 إلى 16 توت يصلي بالنغمة الفرايحي.

أبرز ترانيم العيد

وعن أبرز ترانيم العيد، قال المرنم مينا سعيد من إيبارشية البحيرة، إن ترنيمة الشهور القبطية تقول:

1.توت بابة هاتور اول الشهور .. يوم فرح وسرور يوم عيد النيروز

*(اضطهدوا المسيحية وحاربوا المؤمنين.. وكنيستنا قوية على مر السنين)

2.كيهك واقف بيقول انا شهر الصيامات.. وفى اخرى يا ولاد يكون عيد الميلاد

3.فى طوبة وامشير كان البرد كتير.. مين عريان كسيتوة ليه تنسى الفقير

4.وفى شهر برمودة القيامة المجيدة.. اول بشنس يجينا بميلاد ام فادينا

5.وكمان شهر مسرى بنصوم صوم العدرا.. فاتت السنة علينا يوم من بعد يوم