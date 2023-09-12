"العالمية لخريجى الأزهر" تعزى ليبيا فى ضحايا إعصار "دانيال"

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ضحايا العاصفة "دانيال" بليبيا الشقيقة، والتي خلفت وراءها مئات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الليبي الشقيق، بسبب الفيضانات المدمرة التي سببها الإعصار وضرب عددًا من المدن الليبية، وأسفر عن وقوع عددٍ كبيرٍ من الضحايا والمصابين.

وتقدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة ليبيا، وفرع المنظمة ومكاتبها المنتشرة في المدن، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي سببها بقايا إعصار "دانيال" الذي ضرب عددًا من المدن، وأسفر عن وقوع عددٍ كبيرٍ من الضحايا والمصابين.

يشار إلى أن المنظمة تستضيف الدورة الثانية والعشرين لعدد 32 واعظًا وواعظةَ من وعاظ ليبيا، والتي تعقد بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وقد قدم الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، العزاء في وفاة الضحايا، مؤكدًا أن المنظمة تعرب عن كامل تضامنها مع الأشقاء الليبيين في مصابهم الجلل.

والمنظمة إذ تتقدم بخالص العزاء؛ فإنها تسأل المولى القدير أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.