الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"العالمية لخريجى الأزهر" تعزى ليبيا فى ضحايا إعصار "دانيال"

المنظمة العالمية
المنظمة العالمية لخريي الأزهر

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ضحايا العاصفة "دانيال" بليبيا الشقيقة، والتي خلفت وراءها مئات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الليبي الشقيق، بسبب الفيضانات المدمرة التي سببها الإعصار وضرب عددًا من المدن الليبية، وأسفر عن وقوع عددٍ كبيرٍ من الضحايا والمصابين.

المفتى ينعى ضحايا العاصفة دانيال: رحمهم الله وأنزلهم منازل الأبرار

الرئيس السيسى يوجه القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم للمتضررين فى ليبيا والمغرب

وتقدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة ليبيا، وفرع المنظمة ومكاتبها المنتشرة في المدن، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي سببها بقايا إعصار "دانيال" الذي ضرب عددًا من المدن، وأسفر عن وقوع عددٍ كبيرٍ من الضحايا والمصابين.

يشار إلى أن المنظمة تستضيف الدورة الثانية والعشرين لعدد 32 واعظًا وواعظةَ من وعاظ ليبيا، والتي تعقد بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وقد قدم الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، العزاء في وفاة الضحايا، مؤكدًا أن المنظمة تعرب عن كامل تضامنها مع الأشقاء الليبيين في مصابهم الجلل.

والمنظمة إذ تتقدم بخالص العزاء؛ فإنها تسأل المولى القدير أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ضحايا إعصار دانيال ليبيا الفيضانات المدمرة ضحايا الفيضانات المدمرة أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب ضحايا العاصفة دانيال بليبيا

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

"جمجمة وعظام" فى الترعة.. "كراكة الرى" تنبش لغز الـ8 سنوات بالغربية

"طلبت منه يساعد سورية فتزوجها".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها

مصدر فى الزمالك: وسطاء تواصلوا مع جون إيبوكا لضمه فى يناير

نادي القصة بأسيوط يطلق مسابقته السنوية في دورة تكريم أشرف عكاشة

وفد عسكرى مصرى يصل ليبيا لتنسيق جهود الإغاثة لمواجهة تداعيات الإعصار “دانيال”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟