البابا تواضروس الثانى يزور دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية

استقبل دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

كان في استقبال قداسته الأب مجدي سيف اليسوعيّ، ممثل الرئيس الإقليمي للرهبانيّة اليسوعيّة بمصر، والأب عادل زكا اليسوعيّ، رئيس دير الآباء اليسوعيين، بالإسكندرية، والأب ماريو بولس اليسوعيّ، مدير مركز الجزويت الثقافي، بالإسكندرية.

احتوى برنامج الزيارة على العديد من الفعاليات التي قام بها قداسته مع الآباء بالدير، ففي البداية زار قداسته كنيسة الدير، حيث قام الأب ماريو بعرض، تضمن تاريخ الكنيسة، وتصميمها المعماري الفريد، وأيضًا بعض التفاصيل حول العمل الرسوليّ للجماعة اليسوعيّة في المدينة.

تلا ذلك، حضور قداسة البابا حفل كورال قيثارة السماء، التابع لكنيسة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس، بجنالكيس، والتي تمت إقامته في المسرح الإيطالي، التابع للدير، احتفالًا بمرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيس الكورال.

وفي سياق الأنشطة الرعوية التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، يلقي قداسته عظة الأربعاء الأسبوعية، مساء غد الأربعاء بكنيسة الشهيد مار جرجس بالمكس بالإسكندرية، ويلتقي خلالها خدام وشعب الإسكندرية.

ووضعت الكنيسة عدة تعليمات لحضور العظة، من بينها أن يبدأ الدخول في الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ صلوات العشية التي يترأسها البابا في السادسة، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد النيروز أي رأس السنة القبطية.

وتبث القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات العظة الأسبوعية للبابا تواضروس.

ويشارك في فعاليات العظة الأسبوعية عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالإسكندرية من بينهم، الأنبا إيلاريون الأسقف العام بالإسكندرية، والأنبا بافلي والأنبا هيرمينا الأساقفة العمومين لقطاع كنائس محافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز 2023، وهو بداية العام القبطي الجديد.