“راعى مصر للتنمية" تنظم قوافل طبية لأهالى قرية فى بنى سويف (فيديو)

أطلقت مؤسسة “راعي مصر للتنمية" ضمن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» قوافل طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية بني مؤمنة بمركز ببا التابع لمحافظة بني سويف، في إطار "أسبوع الخير" الذي أطلقه التحالف الوطني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمحافظة بني سويف.

وقال محمود مصطفى مدير قوافل بني سويف بمؤسسة راعي مصر، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القرية ومنها أنها قرية متواجدة في ظهير زراعي، مما يجعل انتشار الأمراض الجلدية سريعاً، موضحاً أن المؤسسة وفرت كافة التخصصات الباطني والجلدي والرمد والعظام، وغيرها من التخصصات لخدمة أهالي القرية.

من جانبه، قال أحمد جمعة، المنسق لمؤسسة “راعي مصر” أن الكشف والعلاج مجاناً لجميع أهالي القرية، فضلاً عن توفير عدد من العمليات المجانية أيضاً لأهالي القرية في تخصصات العيون والعظام والجراحة العامة.

وأوضح سامح محمد عمدة القرية، أن ما يحدث شيء مشرف ويخدم أهالي القرية والمنطقة، موجهاً الشكر للرئيس السيسي والمؤسسة على خدمة وعلاج أهالي القرية بالمجان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.