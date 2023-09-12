نادي القصة بأسيوط يطلق مسابقته السنوية في دورة تكريم أشرف عكاشة

أطلق نادي القصة بأسيوط، مسابقته السنوية في القصة القصيرة تحت اسم "دورة الأديب أشرف عكاشة" تكريما وتتويجا لجهوده وإسهاماته الإبداعية، ومن المنتظر بدأ استقبال رغبات المشاركة اعتبارا من اليوم وحتى 10 أكتوبر القادم، وذلك للتنافس على المراكز الثلاث التي تتضمن جوائز مالية ودرع الجائزة، وتدعم التنافس بين المبدعين لما له من أثار إيجابية على الإبداع والمساهمة في تشجيع الحراك الثقافي.

ويقول أحمد راشد البطل، رئيس نادي القصة بأسيوط، غن المسابقة قاصرة على المصريين ومتاحة لجميع الأعمار وغير محددة الموضوع، ويسمح للمتسابق المشاركة بعمل من صفحة واحدة وبحد أقصى ثلاث صفحات، بينما تشترط سلامة اللغة والشروط الفنية للقصة القصيرة، وألا يكون العمل قد سبق نشره ورقيا أو إلكترونيا أو فاز من قبل في أي مسابقة أخرى، كما يحرم للفائزين في آخر دورتين من المشاركة في إطار إتاحة الفرص للتعرف على المبدعين الجدد وإثراء المجال.

وأشار البطل إلى أن قرارات لجنة التحكيم نهائية ولا يحق الطعن عليها وللأمانة الحق في استبعاد الأعمال المخالفة للشروط وسحب الجائزة إذا ثبت مخالفة العمل الفائز لشروط المسابقة، كما تحجب الجائزة حال عدم حضور الفائز حفل استلام الجوائز، هذا وفي إطار تيسير المشاركة تمت إتاحة بريد إلكتروني لاستقبال القصص المشاركة للراغبين ومتاح عبر صفحة النادي بواسطة التواصل الاجتماعي.

الشروط العامة للمسابقة بنادي القصة بأسيوط

وأعلن نادي القصة بأسيوط عن فتح باب المشاركة في مسابقة النادي فمجال القصة القصيرة بالشروط العامة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، ألا يكون العمل قد سبق نشره (ورقيًا أو الكترونيًا) وألا يكون قد فاز في أي مسابقة أخرى وألا يكون المتسابق قد فاز في آخر دورتين من المسابقة والمسابقة مفتوحة لجميع الأعمار وغير محددة الموضوع ويشارك المتسابق بعمل واحد فقط من صفحة إلى ثلاث صفحات معمراعاة سلامة اللغة والشروط الفنية للقصة القصيرة.

وقرارات لجنة التحكيم نهائية ولا يحق الطعن عليها ولأمانة المسابقة الحق في استبعاد الأعمال المخالفة للشروط وسحب الجائزة إذا ثبت مخالفة العمل الفائز لشروط المسابقة وترسل الأعمال مصحوبة بسيرة ذاتية منفصلة وصورة الرقم القومي وإقرار بأن العمل من إبداع صاحبه ولم يسبق نشره أو فوزه بأي مسابقة أخرى، على البريد الالكتروني التالي [email protected]..

وتحجب الجائزة في حال عدم حضور الفائز حفل استلام الجوائز ويمنح الفائزون الثلاثة الأوائل جوائز مالية، بالإضافة إلى درع الجائزة وبداية تلقي الأعمال العاشر من سبتمبر2023م وحتى العاشر من أكتوبر2023م.