الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تناقش المشروعات الخضراء الذكية.. وأولية خاصة للمرأة

محافظ دمياط من الحدث
محافظ دمياط من الحدث

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المتقدمات عن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة والتى تُعد من أحد الفئات الستة التى تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال ترؤسها لجلسة اللجنة التنفيذية المُنغقدة اليوم، بحضور ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة.

وناقشت الدكتورة منال عوض المشروعات المقدمة ومدى توافر المعايير الخاصة بالمبادرة وبالأخص المكونين الأخضر والذكى، وذلك تمهيدًا لتأهيل المشروعات التى تتوافق مع هذه الاشتراطات.

فيما يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية تم فتح باب التقديم بها خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارى على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتتضمن ستة فئات تشمل "المشروعات الكبيرة،  المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

نجاح مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء 

هذا وقد صرحت الدكتورة منال عوض مجددًا بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيقًا للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠.

وتابعت الدكتورة منال عوض  الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والإسراع بها، نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.

دمياط المشروعات الخضراء المبادرة الوطنية محافظة دمياط منال عوض

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