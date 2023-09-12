الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق كلى لمحور المشير باتجاه نفق التسعين 10 أيام

جريدة الدستور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن نشر الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وجاء ذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوى مما يستلزم الغلق الكلى في الاتجاه القادم من نفق التسعين تجاه محور المشير محمد علي فهمي مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة الموازى لمحور المشير، بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 ولمدة 10 أيام ليلاً ونهارًا.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية

كما أعلنت إدارة المرور عن إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر لتنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 

وتبين أن إجراء الغلق الكلى لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400 م، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادي النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل حركة المرور لطريق 26 يوليو الرئيسي في الاتجاهين إلى طريقي الخدمة لطريق 26 يوليو.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة؛ لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

إدارة المرور تحويلات مرورية طريق 26 يوليو محور المشير محمد على فهمى حركة المرور

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