الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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توك شو

بسبب العاصفة دانيال.. نصائح وتحذيرات خبير مروري لقائدي المركبات

جريدة الدستور

قدم اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عدة نصائح وتحذيرات لقائدي المركبات بالتزامن مع العاصفة دانيال القادمة من ليبيا في مصر، مشددًا على سائقي السيارات بعدم السفر على الطرق في هذا التوقيت للحفاظ على سلامتهم، وفي حالة السفر يجب اتباع كافة التعليمات والإرشادات المرورية اللازمة.

وأضاف هشام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أن الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يوجد بها شبورة مائية كثيفة، بجانب وجود شبورة ترابية على الطرق الصحراوية، حيث تصل سرعة الرياح لـ 35 كم/ساعة؛ لذلك يجب التأكد في البداية من الصلاحية الفنية للسيارة.

افحص سيارتك جيدا قبل السفر

وتابع الخبير المروري أنه يجب التأكد أيضًا من أن “الكاوتشوك” يعمل بحالة جيدة، وخفض السرعة للتحكم بسهولة في عجلة القيادة والالتزام بالحارة المرورية ومضاعفة المسافات بين السيارات لتجنب الوقوف المفاجئ واستخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفي أثناء الشبورة، مؤكداً أنه يجب وجود كافة مستلزمات السيارة من عاكس ضوئي وطفاية الحريق وحقيبة الإسعاف.

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