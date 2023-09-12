مدبولى يكشف مميزات المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى
كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي المناخي بمصر، عن مميزات المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ قليل.
مميزات المنصة الإلكترونية
وعدد الدكتور مصطفى مدبولي مزايا المنصة الإلكترونية، وهي:
- بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة.
- توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية.
- ملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.
- معلومات خاصة ببرامج الدعم المتاحة بمختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية.
- تتيح قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين وكل الجهات، لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.