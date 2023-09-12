مدبولى يكشف مميزات المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى

كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي المناخي بمصر، عن مميزات المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ قليل.

مميزات المنصة الإلكترونية

وعدد الدكتور مصطفى مدبولي مزايا المنصة الإلكترونية، وهي: