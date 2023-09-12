الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى يكشف مميزات المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي المناخي بمصر، عن مميزات المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ قليل.

مميزات المنصة الإلكترونية

وعدد الدكتور مصطفى مدبولي مزايا المنصة الإلكترونية، وهي:

  1. بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة.
  2. توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية.
  3. ملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.
  4. معلومات خاصة ببرامج الدعم المتاحة بمختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية.
  5. تتيح قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين وكل الجهات، لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.
منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر الاستثمار البيئى الاستثمار المناخي منتدى الاستثمار البيئي المناخي بمصر فعاليات منتدى الاستثمار البيئي المناخي بمصر مدبولي مميزات المنصة الإلكترونية

مواد متعلقة

مدبولى: الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات الصينية فى قناة السويس

مدبولى: حجم الاستثمارات المطلوبة فى الطاقة المُتجددة تريليون دولار سنويًا

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

"مريض نفسى".. جيران قاتل شقيقته يروون لـ"الدستور" تفاصيل الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية