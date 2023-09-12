"الرعاية الصحية" توقّع بروتوكول تعاون لإطلاق المرحلة الثانية من "صحتك إمسك فيها"

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر إطلاق حملة التوعية عن أهمية الصحة العامة، وأبرزها سلامة وصحة الفم والأسنان، والذي نظمته إحدى الشركات الطبية، وذلك بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، والدكتورة نهاوند ثابت، عضو المجلس الأعلى للاتحاد العالمي لطب الأسنان ومسئول الاتحاد عن قارة إفريقيا، والدكتور طارق عباس، نائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأسنان ومنسق الاتحاد العالمي، إلى جانب نخبة من استشاريي وأخصائي طب الأسنان بقطاعات الصحة المصرية المختلفة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي كلمته، بالمؤتمر، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفريد من نوعه، وفي هذا الموقع التاريخي العظيم قلعة صلاح الدين الأيوبي، ليشهد إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية بأهمية العناية بسلامة وصحة الفم والأسنان ونظافة الأيدي بالتعاون مع يونيليفر مصر.

أمراض الفم والأسنان

وأشار السبكي إلى أن نسبة حوالي من 40% إلى 50% من الأشخاص يعانون من أمراض الفم والأسنان، لافتًا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية في عام 2022 الذي يشير إلى أن حوالي 3 من أصل 4 مصابون بأمراض الفم عالميًا، مؤكدًا أن تلك الأمراض يمكن تفاديها وبسهولة من خلال برامج لرفع الوعي، خاصة بين الأطفال في سن صغيرة.

ولفت إلى أن دستور 2014 قد أقر بأن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة"، ومن هذا المنطلق هدفت رؤية مصر 2030 إلى تمتع المواطن بحياة صحية سليمة من خلال توفير التغطية الصحية المتكاملة، والتي حُقِقت من خلال قانون التأمين الصحي الشامل الذي أقر عام 2018، وتم تدشينه من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم 26 نوفمبر 2019، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في النظام الصحي الجديد.

وتابع السبكي: "من هنا بدأ دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل، بإتاحة كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها المنتفعون، وواحدة من تلك الخدمات هي خدمات طب الأسنان، والمشمولة ضمن حزم خدمات المنتفعين"، مشيرًا إلى أنه تُقدم هذه الخدمات من خلال عيادات الأسنان بوحدات ومراكز طب الأسرة على أعلى مستوى، وعددهم 210 وحدات ومراكز في محافظات المرحلة الأولى، فمنذ إطلاق المنظومة وحتى الآن قدمنا بها أكثر من 2 مليون خدمة.

وأضاف: إنه إيمانًا منا بأن دورنا ليس فقط تقديم العلاج بل صحة أفضل لمنتفعينا، وسعيًا منا لتحقيق الهدف الثالث من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، الصحة الجيدة والرفاه health and well being، فقد جعلت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع الوعي الصحي للمنتفعين أحد أهدافنا الاستراتيجية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لجميع منشآتنا الصحية.

حملة "صحتك إمسك فيها بإيديك وسنانك"

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه من هنا بدأنا في إطلاق العديد من حملات ومبادرات رفع الوعي الصحي، ومن ضمنها الحملة التي نحتفل بنتائج المرحلة الأولى وسنطلق المرحلة الثانية منها، حملة "صحتك إمسك فيها بإيديك وسنانك" لتعزيز الوعي حول أهمية العناية بسلامة وصحة الفم والأسنان، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للحملة نجحت في الوصول إلى أكثر من 20 مليون مواطن، وقدمت أكثر من 804 آلاف خدمة أسنان تشخيصية وعلاجية بالمدارس وميادين محافظات التأمين الصحي الشامل "الأقصر، الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس".

وفي غضون الاحتفالية، شهد الدكتور أحمد السبكي توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة؛ لإطلاق المرحلة الثانية من حملة "صحتك إمسك فيها بإيديك وسنانك"، بهدف تقديم حزمة جديدة من الخدمات والتوعية للمواطنين حول العناية بصحة الفم والأسنان، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية على أحدث الممارسات في هذا المجال، وذلك على مستوى محافظات التأمين الصحي الشامل، وبهدف الوصول إلى ما يعادل 25% من سكان كل محافظة تقريبًا، متمنيًا أن يكون لها مردود كبير على صحة المواطنين.

بروتوكول تعاون

ووقّع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، واتفق الجانبان على التعاون لإطلاق المرحلة الثانية لحملة التوعية حول صحة وسلامة الفم والأسنان داخل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، أو من خلال السيارات التابعة لتنفيذ الحملة، وذلك على مستوى محافظات التأمين الصحي الشامل، وتحت إشراف مقدمي الخدمة الصحية التابعين لهيئة الرعاية الصحية.

واتفقا على الترويج لرسائل الحملة التوعوية للعناية بصحة وسلامة الفم والأسنان والجسم من خلال وسائل الإعلام المقروءة والإلكترونية والمسموعة والمرئية على القنوات الأرضية والفضائية، وكافة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المنشورات التي سيتم توزيعها على المواطنين داخل المحافظات التي ستشهد فعاليات الحملة، للوصول إلى أكبر قدر من التوعية للمواطنين وتحقيق مستهدفات الحملة.

كما اتفقا على تنفيذ الحملة التوعوية أيضًا ضمن برنامج مدرسي للتوعية حول سلامة وصحة الفم والأسنان والنظافة العامة للجسم لأطفال المدارس في المرحلة الابتدائية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع يونيليفر من خلال توقيع بروتوكول التعاون، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز الوعي وتبني سلوكيات صحية للمواطنين كركيزة أساسية لمجتمع صحي شامل، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كشركاء في النجاح، وكمفتاح حقيقي لضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة، ومثال ناجح للتعاون المثمر والمستمر للوصول لصحة أفضل للمواطنين.

ووجّه السبكي الشكر لكل شركاء النجاح لهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا استمرار التعاون مع المنظمات الدولية، ومعربًا عن سعادته لمشاركة ممثلي منظمة اليونيسف والاتحاد العالمي لطب الأسنان والجمعية المصرية لطب الأسنان بالمؤتمر، وتابع: نعرب عن تطلعنا للمزيد من النجاحات والإنجازات بالمستقبل في تعزيز صحة الفم والأسنان، وتحقيق تحسن مستمر في جودة الحياة للمجتمع.

وتضمنت الاحتفالية تكريم العاملين الأكثر تميزًا في تنفيذ المرحلة الأولى لحملة "صحتك إمسك فيها بإيديك وسنانك" بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين هيئة الرعاية ويونيليفر، للتوعية بأهمية الحفاظ على سلامة وصحة الفم والأسنان، وذلك تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز في تنفيذ الحملة.

وتضمنت عقد جلسة نقاشية تسلط الضوء على أهمية العناية بسلامة وصحة الفم، وكيف تعمل هيئة الرعاية مع يونيليفر واليونيسف ومؤسسة "FDI" وجمعية "EDA" على تكثيف جهودها لإحداث تغيير إيجابي بين المصريين في السلوكيات والعادات المتعلقة بصحة الفم والأسنان، كما شارك بالجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة الفموية والصيدلة وإدارة الدواء، حيث تمت مناقشة وتبادل الخبرات حول تطبيق أحدث الممارسات الطبية والتقنيات في هذا المجال، كما تضمنت الاحتفالية عرض فيديو وثائقي حول أهمية العناية والاهتمام بصحة الفم والأسنان.

جانب من المؤتمر