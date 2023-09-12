الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية” ترصد تداعيات إعصار دانيال فى ليبيا (فيديوجراف)

العاصفة دانيال فى
العاصفة دانيال فى ليبيا

رصدت فضائية “القاهرة الإخبارية” فيديوجراف تفصيلي عن تداعيات إعصار دانيال في ليبيا.

تداعيات إعصار دانيال في ليبيا

  1. أكثر من 2000 قتيل في درنة وأحياء كاملة اختفت بسبب الإعصار.
  2. انهيار شبه كامل في الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة درنة.
  3. سقوط أكثر من 7 عمارات ذات 14 طابقًا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية في المدينة.
  4. الهلال الأحمر: نجد صعوبة في تسجيل أى إحصائية لعدد الضحايا والمفقودين لتدهور الأوضاع.
  5. لا تزال هناك مناطق لا يمكن الوصول إليها.
  6. تلقينا بلاغات بـ9 آلاف مفقود جراء السيول.
  7. البرلمان الليبي: تواصل العمليات لإجلاء العالقين.
  8. مصر تعهدت بتقديم الدعم وفرق الإنقاذ عبر جسر جوي لنقل المساعدات اللازمة للمتضررين من الإعصار.
  9. مصر هرعت لمساعدة الشعب الليبي في كارثة الإعصار.
  10. نحن بحاجة مساعدات لوجيستية والحكومة تسخر كل إمكانياتها حتى نتجاوز آثار كارثة الإعصار.

السلطات الليبية تعلن حالة الاستنفار في درنة لإغاثة المنكوبين

وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

لذلك، أعلنت حالة الاستنفار في المدينة لإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات، وما زال البحث جارٍ عن المفقودين.

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