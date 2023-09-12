"الأرصاد" تكشف آخر تطورات العاصفة دانيال

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، وآخر تطورات العاصفة “دانيال” القادمة من ليبيا.

العاصفة دانيال

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، إنه مجرد دخول العاصفة "دانيال" إلى مصر بدأت تفقد قوتها بشكل كبير، وتبقى منها منخفض جوي أثر بالأمس على المنطقة الغربية، كما أنه تزامن معها منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سببا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من أمطار، وأتربة.

تفاصيل طقس الثلاثاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية بنحو 5 درجات، إذ إن العظمى على القاهرة ستصل إلى 33 درجة نهارًا، موضحة أن الطقس سيكون خريفيًا حارًا نهارًا على القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

فرص سقوط أمطار

وتابعت "غانم" أن الصغرى ستكون 24 درجة مئوية ليلًا، حيث إن الأجواء ستكون معتدلة في معظم الأنحاء، مبينة أن هناك نشاطًا للرياح مثيرًا للرمال والأتربة في القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، بجانب أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-9-2023:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفرالشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 32 24

طنطا 32 24

دمياط 30 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 33 25

العريش 35 25

