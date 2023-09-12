بعد عطل مركبته فى الفضاء.. رائد فضاء أمريكي يحطم رقما قياسيا

اعلنت وكالة ناسا الفضائية، أنه عندما انطلق رائد الفضاء، فرانك روبيو، نحو محطة الفضاء الدولية في الـ 21 من سبتمبر عام 2022، كان مقررًا أن يعود إلى الأرض في غضون ستة أشهر، لكن عطلًا أصاب مركبته فبقي عالقًا في مدار أرضي منخفض، وتحتم عليه أن يبقى في الفضاء لأكثر من عام، ويحطم رقمين قياسيين في مهمة واحدة.

وأعلنت ناسا أن روبيو حطم في الساعة الواحدة وتسع وثلاثين دقيقة بعد الظهر، بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، الرقم القياسي السابق البالغ 355 يومًا، الذي سجله رائد الفضاء الأمرييكي فرانك فاندي هاي في عام.

وعندما يعود روبيو إلى الأرض في موعد لا يتجاوز 27 سبتمبر، سيكون قد حطم رقمًا قياسيًا آخر، بقضائه 371 يومًا في مدار حول الأرض ليكون أول رائد فضاء أمريكي، وواحدًا من ستة أشخاص فقط في العالم، قضوا سنة في الفضاء.

رغم أن بقاءه في الفضاء كل هذه المدة "لم يكن مقصودًا"، حقق روبيو فائدة كبيرة من وقته الطويل هناك.

وقال في مقابلة أجريت معه حديثًا مع برنامج Good Morning America على شبكة ABC الأمريكية: "أعتقد أن هذه المدة مهمة حقًا، بمعنى أنها تعلمنا أن الجسم البشري يمكنه التحمل".

وأضاف: "بينما نستعد للعودة إلى القمر ثم من هناك، آملين بالتوجه إلى المريخ ثم إلى النظام الشمسي، وأعتقد أن من المهم حقًا أن تكون لدينا معرفة كيف يتكيف جسم الإنسان، وكيف يمكننا تحسين ذلك العملية حتى نتمكن من تحسين أدائنا، بينما نستكشف المزيد والمزيد خارج الأرض".

اختارت ناسا روبيو مرشحًا للعمل رائد فضاء في عام 2017، والتحق بالخدمة في أغسطس، في العام ذاته، وانطلق على متن مركبة سويوز أم أس-22 في سبتمبر 2022، ومن المقرر أن يعود من الرحلة في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

تخرج روبيو، وهو مواليد فلوريدا 1975، من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في عام 1998، وحصل على درجة الدكتوراة في الطب من الجامعة العسكرية للعلوم الصحية في عام 2010.

وقبل التحاقه بكلية الطب، عمل طيار مروحية من طراز UH-60 Blackhawk وطار أكثر من 1100 ساعة، بما في ذلك أكثر من 600 ساعة طيران أثناء وضع قتالي وخطر وشيك في عمليات في البوسنة وأفغانستان والعراق.