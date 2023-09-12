الفنانة شيرين تكشف حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر

كشفت الفنانة شيرين تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، قائلة: "دائمًا ما أحدثه وأطمئن على صحته، وهو بخير الحمد لله، وبيرد عليا".

ونفت الفنانة شيرين خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة، إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، معقبة: "لا لا.. أعوذ بالله.. تحية كبيرة من قلبي وروحي وعقلي للأستاذ عادل إمام ولأسرته لمدام هالة زوجته التي وقفت دائمًا بجانبه ومعه.. ربنا يعطيك الصحة ويسعدك بأولادك ويفرحك بهم كمان وكمان.. تحياتي للأستاذ رامي والأستاذة سارة والأستاذ محمد.. أنا بحبكم كلكم.. عادل إمام هرم كبير عظيم ربنا يخليه لمصر.. ويارب الناس تبطل تجيب سيرة الناس بحجات وحشة ويارب يحترموا نفسهم شوية وكفاية بقى بلاش كل شوية تموتونا.. حرام عليكم تتعبوا أعصابنا وتفولوا علينا".