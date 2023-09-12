الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: نتواصل مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتوجيه المساعدات لمتضررى "دانيال"

العاصفة دانيال بليبيا
العاصفة دانيال بليبيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تواصلها مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة إلى الأماكن التي تحتاجها جراء السيول التي سببها الإعصار دانيال، واجتاحت مناطق في الشرق الليبي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها الرسمية بموقع "إكس": "نحن على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة إلى الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها".

وأكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أنها تتابع الوضع عن كثب في ليبيا التي شهدت مدنها الشرقية فيضانات كارثية.

وقالت السفارة الأمريكية: "قلوبنا مع الذين طالتهم الفيضانات الكارثية في المدن الشرقية من ليبيا بما في ذلك درنة والبيضاء وشحات، وخاصة مع أولئك الذين فقدوا أحبتهم".

وأضافت: "نحن نتابع الوضع عن كثب وعلى إطلاع على تقارير تفيد بأن السلطات الليبية من كل الأطراف تعمل معًا على استجابة طارئة".

وتعرضت مناطق شرق خلال اليومين الماضيين لإعصار دانيال الذي تسبب في سقوط أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما في مدينة درنة.

أكثرمن 2000 قتيل في درنة

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة  من البرلمان أسامة حماد في تصريحات صحفية اليوم، إن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة تجاوز الـ2000 قتيل، بالإضافة إلى الآلاف من المفقودين.

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2000 قتيل.. إعصار دانيال يحول ليبيا إلى بحر من الماء والدموع

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن هناك أكثر من 2000 ضحية في مدينة درنة فقط نتيجة الفيضانات، وأن "الكثير من الطرق قطعت نهائيًا نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، مثل طريق سوسة- شحات، سوسة- درنة".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة؛ بسبب السيول التي اجتاحتها.

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال
السفارة الأمريكية لدى ليبيا مساعدات عاجلة العاصفة دانيال المتضررين فيضانات مناطق الشرق الليبي ​​الأمم المتحدة

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