السفارة الأمريكية فى ليبيا: نتواصل مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للأماكن المتضررة

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحته بموقع "إكس":"نحن على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة اليها ا جراء السيول التي اجتاحت مناطق في الشرق الليبي بسبب اعصار دانيال".

وأكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، أنها تتابع الوضع عن كثب في ليبيا التي شهدت مدنها الشرقية فيضانات كارثية، وقالت السفارة الأمريكية "قلوبنا مع الذين طالتهم الفيضانات الكارثية في المدن الشرقية من ليبيا بما في ذلك درنة والبيضاء وشحات، خاصة مع أولئك الذين فقدوا أحبتهم" وأضافت "نحن نتابع الوضع عن كثب وعلى اطلاع على تقارير تفيد بأن السلطات الليبية من كل الأطراف تعمل معا على استجابة طارئة".

الرئاسي الليبي يناشد دول العالم تقديم الدعم في جهود الانقاذ البحري

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في بيان له: “أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة تزامنا مع اعصار دانيال”.

ووفقا لما نقله موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي، فقد طالب المنفي في بيانه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

وأعرب “المنفي"، عن يقينه بأن التضامن العالمي سيكون له تأثير إيجابي في إعادة بناء المنطقة وتعافيها من كارثة الفيضانات التي تعرضت لها،ودعا المنفي جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن قيادة الجيش والمؤسسات المعنية وإلى التعاون والتضامن لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد “المنفي” ثقته في قدرة الشعب على التكاتف والتعاون والتغلب على هذه الصعوبات قائلا: "سنتجاوز هذه الأزمة سويا ونبني مستقبلا أفضل لبلادنا".

هيئة السلامة الوطنية فى درنة: انتشال عشرات الجثث بسبب العاصفة دانيال

وقال رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة الليبية فتحي الكريمي، الإثنين، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عشرات الجثث في المدينة، بينما هناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة دانيال.

وأكد رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة أن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة وكل مداخلها مغلقة، لافتًا إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات في المدينة جراء العاصفة.