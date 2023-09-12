أستاذ جراحة: الناس كان لديها رعب من السرطان والمبادرات الرئاسية شجعتهم على الكشف

كشف الدكتور محمد جميل، رئيس أقسام جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام السابق، أهمية المبادرات الرئاسية في الحفاظ على صحة المرأة والكشف عن الأورام المبكرة، مؤكدًا أنها تساعد في نسب الشفاء، كما أن عمليات استئصال الثدي أصبحت نادرة الآن عن السابق.

وأضاف “جميل”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرات تصل للناس في كل المستشفيات الحكومية ومعاهد الأورام والأهم من التنفيذ هو أن المريض يقوم بعمل الأشعة ويتلقى العلاج اللازم بالمجان والنتائج رائعة.

الكشف والعلاج في المبادرات الصحية بالمجان

وأكد أنه أصبح هناك زيادة وعي بأهمية الكشف عن الحالة الصحية، خاصة أنها مبادرات مجانية ولا تكلف المريض شيئًا فالمبادرات زادت الوعي بصورة كبيرة، لأن الناس كانت مرعوبة من كلمة سرطان، ولكن زيادة الوعي شجعت الناس على الكشف.